Problema infortuni per il Napoli: out Lobotka, attesa per Milinkovic-Savic e Politano

Una brutta notizia per mister Antonio Conte. Stanislav Lobotka lascia il ritiro della Nazionale e farà presto ritorno a Napoli. Il centrocampista della formazione partenopea, faro della mediana degli azzurri, si era infortunato nella gara di campionato contro il Genoa e gli esami svolti in data odierna hanno evidenziato un problema muscolare. A darne notizia è la stessa federcalcio slovacca che ha annunciato:

"Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo". Al suo ritorno in Italia, il numero 68 azzurro sosterrà ulteriori accertamenti ma la sensazione è che possa stare lontano dai campi per circa un mese.

Conte dovrà preparare un Napoli senza il suo regista titolare ma l’allenatore salentino potrà contare su Gilmour, giocatore che può dare ampie garanzie in mezzo al campo. In attesa anche degli accertamenti per Matteo Politano e Vanja Milinkovic-Savic. L'attaccante, anche lui uscito con un problema dalla gara contro il Genoa, non ha preso parte al ritiro della Nazionale italiana mentre il portiere rientrerà da quello della Serbia.