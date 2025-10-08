Italia, le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele da Coverciano

La Nazionale Italiana è al lavoro a Coverciano agli ordini del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo nella giornata odierna, senza sorprese e dunque l'allenatore ha potuto lavorare con la rosa al completo.

Nell'allenamento pomeridiano il ct ha condotto un allenamento molto intenso. Una scelta mirata: ieri Gattuso aveva voluto concedere un giorno in più di recupero ai suoi, ma oggi è voluto partire in maniera forte, con vari esercizi ad alta intensità. Come si vede anche dal video allegato all'articolo, dove i giocatori mettono in pratica una esercitazione in cui devono giocare in un quarto di campo, con il limite massimo di due tocchi.

Le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele

In vista delle prossime sfide, Gattuso sta valutando anche la difesa a tre, pur volendo confermare il doppio centravanti. Se per la sfida di Tallin dell'11 ottobre contro Estonia, l'Italia va verso la conferma del 4-4-2 a vocazione offensiva, per la successiva sfida contro Israele a Udine dunque il ct inizia a valutare anche il 3-5-2.

Di seguito alcune immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Queste le squadre scelte da Gattuso per l'esercitazione:

Arancioni

Di Lorenzo

Kean

Nicolussi

Bastoni

Tonali

Orsolini

Dimarco

Gabbia

Verdi

Locatelli

Calafiori

Barella

Pio Esposito

Retegui

Cambiaghi

Coppola

Cambiaso

Blu

Mancini

Cristante

Spinazzola

Raspadori

Udogie

Frattesi

Piccoli