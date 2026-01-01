Il Napoli mette fine alla telenovela Romelu Lukaku: il belga punta a tornare entro due settimane

Il Napoli e Romelu Lukaku si sono riavvicinati dopo le tensioni delle ultime settimane. L’incontro andato in scena a Castel Volturno ha riportato serenità: confronto diretto, toni distesi e volontà comune di chiudere definitivamente le polemiche. Le parti hanno scelto il dialogo, ritrovando sintonia e compattezza. Intanto arrivano segnali positivi anche sul piano fisico: il recupero dell’attaccante procede bene e oggi Lukaku partirà per il Belgio per completare la fase finale della riabilitazione.

Alla riunione non ha preso parte Antonio Conte: presenti il ds Giovanni Manna, Lukaku e il suo agente Federico Pastorello. Sul tavolo soprattutto le condizioni del giocatore e la gestione del suo rientro, tema prioritario per evitare tensioni dannose. Concordate anche le sanzioni per la scelta del belga di restare in Belgio nelle scorse settimane, comportamento ritenuto in contrasto con le indicazioni del club. Il confronto con Conte è rimandato al rientro.

Definita anche la gestione del finale di stagione, che si prospetta più tranquillo grazie al vantaggio accumulato sul quarto posto. Lukaku punta a tornare entro due settimane per essere disponibile nelle ultime gare contro Bologna, Pisa e Udinese, mentre dovrebbe saltare i prossimi impegni. All’orizzonte ci sono poi i Mondiali, grande obiettivo personale del centravanti, deciso a chiudere al meglio la stagione per presentarsi al top con il Belgio.