Udinese-Atalanta, ambizioni e riscatto: Runjaic punta su Zaniolo, Juric chiede concretezza

Udinese e Atalanta si sfidano in un match dal sapore di riscatto e ambizioni, con entrambe le squadre chiamate a una risposta dopo un periodo altalenante. I friulani, reduci dal turno infrasettimanale contro la Juventus, si presenteranno con qualche novità di formazione: in dubbio Davis dopo l’infortunio, mentre Ehizibue dovrebbe tornare a disposizione. Mister Kosta Runjaic si affida al 3-5-2 con Okoye tra i pali, Bertola, Kabasele e Solet in difesa. In mezzo Karlstrom in regia, con Ekkelenkamp e Atta ai suoi lati; sulle fasce spazio a Zanoli e Zemura. In avanti, ballottaggio tra Bayo e Buksa per affiancare Zaniolo, sempre più al centro del progetto.

Il tecnico bianconero ha elogiato l’ex Roma: “È un esempio per i compagni, corre tantissimo e sta crescendo. Non sempre partirà titolare, ma la sua mentalità è quella giusta”.

Dall’altra parte, l’Atalanta di Ivan Juric deve ritrovare la vittoria e la concretezza che mancano da oltre un mese. Il tecnico opterà per il 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta e Kossounou, Hien e Djimsiti in difesa. A centrocampo Ederson sarà il perno, mentre Lookman – tornato al gol contro il Milan – e De Ketelaere agiranno alle spalle della punta, in ballottaggio tra Krstovic e Scamacca.

Juric chiede lucidità e fiducia: “Serve concretezza, ma i ragazzi stanno crescendo. Le critiche fanno parte del percorso”. Sfida da non perdere alla Bluenergy Arena, tra due squadre che cercano punti e identità.