Serie B, 34ª giornata: successi importanti in zona salvezza per Padova e Mantova
La 34ª giornata di Serie B ha confermato grande equilibrio sia in testa che nella corsa playoff. La giornata si era aperta con il pareggio tra Frosinone e Palermo (1-1), con Calò e Ranocchia protagonisti nel finale. Successo netto invece per la Juve Stabia, che supera 2-0 il Cesena e continua a scalare la zona playoff.
Spettacolo tra Pescara e Sampdoria: i blucerchiati la ribaltano nel finale imponendosi 2-1. Pareggi combattuti anche tra Sudtirol e Modena (1-1) e tra Virtus Entella e Venezia (1-1).
Tra le gare del sabato spicca il pari dell’Avellino contro il Catanzaro (1-1), con gol al 95’ del portiere Iannarilli. Successi importanti anche per il Monza sul Bari (2-0) e per il Padova sull’Empoli (1-0).
La domenica conferma sorprese e risultati pesanti. Il Mantova espugna il campo dello Spezia con un netto 2-0, mentre la Reggiana batte 2-0 la Carrarese con una prestazione convincente.
La classifica
In vetta resiste il Venezia con 72 punti, seguito dal Monza a 69 insieme al Frosinone. Più staccato il Palermo a 65, mentre il Catanzaro resta a metà playoff.
Zona calda e playoff ancora apertissimi: Juve Stabia, Cesena e Carrarese restano in corsa, mentre in fondo la lotta salvezza coinvolge diverse squadre raccolte in pochi punti. Una giornata, insomma, che conferma un campionato estremamente equilibrato e ancora tutto da decidere.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Spezia-Mantova 0-2 -
32’ Bragantini, 72’ Buso
Reggiana-Carrarese 2-0
14’ Portanova, 28’ Bertagnoli
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 54
Modena 51
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36
Padova 37
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 34
Pescara 32
Spezia 30
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