Serie B, 34ª giornata: successi importanti in zona salvezza per Padova e Mantova

La 34ª giornata di Serie B ha confermato grande equilibrio sia in testa che nella corsa playoff. La giornata si era aperta con il pareggio tra Frosinone e Palermo (1-1), con Calò e Ranocchia protagonisti nel finale. Successo netto invece per la Juve Stabia, che supera 2-0 il Cesena e continua a scalare la zona playoff.

Spettacolo tra Pescara e Sampdoria: i blucerchiati la ribaltano nel finale imponendosi 2-1. Pareggi combattuti anche tra Sudtirol e Modena (1-1) e tra Virtus Entella e Venezia (1-1).

Tra le gare del sabato spicca il pari dell’Avellino contro il Catanzaro (1-1), con gol al 95’ del portiere Iannarilli. Successi importanti anche per il Monza sul Bari (2-0) e per il Padova sull’Empoli (1-0).

La domenica conferma sorprese e risultati pesanti. Il Mantova espugna il campo dello Spezia con un netto 2-0, mentre la Reggiana batte 2-0 la Carrarese con una prestazione convincente.

La classifica

In vetta resiste il Venezia con 72 punti, seguito dal Monza a 69 insieme al Frosinone. Più staccato il Palermo a 65, mentre il Catanzaro resta a metà playoff.

Zona calda e playoff ancora apertissimi: Juve Stabia, Cesena e Carrarese restano in corsa, mentre in fondo la lotta salvezza coinvolge diverse squadre raccolte in pochi punti. Una giornata, insomma, che conferma un campionato estremamente equilibrato e ancora tutto da decidere.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Palermo 1-1

75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)

Juve Stabia-Cesena 2-0

52' Varnier, 63' Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)

SudTirol-Modena 1-1

21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13' Haps (V), 61' Guiu (E)

Avellino-Catanzaro 1-1

59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)

Monza-Bari 2-0

50' Obiang, 80' Pessina

Padova-Empoli 1-0

84' Bortolussi

Domenica 12 aprile

Spezia-Mantova 0-2 -

32’ Bragantini, 72’ Buso

Reggiana-Carrarese 2-0

14’ Portanova, 28’ Bertagnoli