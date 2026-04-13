Malinovskyi e Ekuban firmano il colpo salvezza: il Genoa batte 2-1 il Sassuolo al "Ferraris"

Tre punti che valgono la (quasi) salvezza. Il Genoa si impone per 2-1 sul Sassuolo e si avvicina obiettivo. Il mantenimento della categoria non è aritmetico ancora ma lo è de facto. La partita si sblocca nel primo tempo con un gran sinistro dalla distanza di Malinovskyi che lascia di stucco Muric. Nel secondo tempo, iniziato dalla due squadre in dieci per il doppio rosso nel tunnel degli spogliatoi a Ellertsson e Berardi, i neroverdi trovano il pareggio con Koné ma nel finale è Ekuban a trovare la marcatura che vale il successo.

Al termine del match Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa: "Era importante vincere oggi. Avevamo questo retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l'Udinese. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. E' stata una partita strana. In genere quando una squadra gioca bene, l'altra gioca male. Invece che il Sassuolo ha fatto bene, gli faccio i complimenti. Nell'intervallo c'è stato un parapiglia che non doveva succedere. Andremo a Pisa a giocarci la partita con tre squalificati ma dobbiamo maturare su questo perché abbiamo scombussolato la partita".

Questa invece l'analisi di Fabio Grosso: "Nell'ultima partita in trasferta abbiamo pareggiato a Torino con la Juve. La classifica dice che questo Sassuolo sta facendo un campionati straordinario. La partita di oggi è stata equilibrata. Entrambe le squadre hanno provato a giocarsela. Peccato perché siamo mancati in qualche dettaglio che hanno determinato il risultato finale. Mi tengo anche le cose positive che abbiamo fatto come la partenza. Peccato per i dettagli che l'hanno determinata".