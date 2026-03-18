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Leao cita il Vangelo, poi la stretta di mano con Pulisic: Milan, c'eravamo tanto amati

Leao cita il Vangelo, poi la stretta di mano con Pulisic: Milan, c'eravamo tanto amatiTUTTO mercato WEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Ivan Cardia
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Ivan Cardia

Una stretta di mano per chiudere il caso. Rafael Leao e Christian Pulisic sono stati, loro malgrado, i grandi protagonisti delle ultime ore di casa Milan. L’asso portoghese ha anche citato il Vangelo di Luca su Instagram (“Fai quello che è in tuo potere”), dopo le polemiche seguite al ko con la Lazio. Una serata caratterizzata dallo screzio con Allegri e, soprattutto, dall’alta tensione registrata con lo statunitense negli spogliatoi.

A sancire la pace, o almeno la tregua, il primo allenamento della settimana. Nella sessione video ci si è soffermati molto sulle azioni che hanno riguardato Leao e Pulisic, i quali si sono scambiati una stretta di mano davanti ai compagni di squadra. Massimiliano Allegri, da parte sua, ha ribadito la necessità di unità. Almeno fino a fine stagione.

Le bizze di Leao, unite a un rendimento non certo spettacolare, avvicinano infatti il portoghese all’uscio. La trattativa per il rinnovo di contratto è congelata, il Milan inizia a riflettere seriamente se non sia il caso di separarsi dal proprio campione. Resa da capire se arriveranno offerte in grado di essere giudicate convincenti in via Aldo Rossi: la clausola risolutiva è fissata a 170 milioni di euro, ma è una cifra impensabile. Da 70-80 in su il Milan dovrebbe quantomeno iniziare a trattare.

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