Napoli, Conte sugli arbitri: "Non parliamone più. Al primo soffio di vento li mandiamo in confusione"

E' tornato anche sul tema arbitri, il tecnico del Napoli Antonio Conte nel corso della sua conferenza stampa prima del match contro l'Eintracht Francoforte in Champions League. Queste le parole dell'allenatore azzurro:

Come si prepara una gara in poco tempo e con l'emergenza che c'è?

"Ricorderò ai ragazzi come abbiamo affrontato lo Sporting, senza tutta la difesa titolare dell'anno scorso, 5 assenze lì e pure abbiamo vinto. Ci si dimentica però dell'enorme difficoltà, resta solo il risultato. Domani è un'altra gara importante, facciamo il nostro percorso cercando di metabolizzare il discorso dei 3 giorni, è inevitabile trovare delle difficoltà a livello anche di giocatori che vengono sovrautilizzati se qualcuno si infortuna. Non hai un terzo giocatore, in alcuni ruoli se capitano infortuni dobbiamo super impiegare alcuni ed il rischio diventa più alto perché ci si allena zero, ieri defaticante e oggi prepariamo qualcosina ed allenamento zero. Il mercoledì di nuovo recupero, poi pronti per giocare a Bologna. Dobbiamo metabolizzare e trovare più certezze possibili, parlavo di Elmas e Gutierrez, e quello è un modo per metabolizzare e gestire le fatiche".

Gli arbitraggi europei le sembrano superiori a quelli della Serie A?

"Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema, li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione. Ripeto, dispiace perché vedi che a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo... io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione. Io non capisco quando c'è un monitor lì perché non vengano richiamati al monitor. Il venir richiamati al monitor non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto e in alcune situazioni avevano deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto, non come in passato".