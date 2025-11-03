Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte:

Il campionato è combattuto e aperto...

"Siamo qua per parlare di Champions. Il campionato mettiamolo in un cassetto, lo tireremo fuori dopo. Per noi è troppo importante la partita di domani".

Come stanno gli acciaccati?

"Ieri abbiamo fatto recupero, oggi cercheremo di valutare meglio Spinazzola e Gilmour. Non erano problemi muscolari, erano infiammazioni a livello pubico. Setta al settore medico fare le corrette valutazioni, giocando ogni 3 giorni la fatica cambia totalmente. In questo avvio di campionato abbiamo affrontato tante partite in condizioni un po' così e ci siamo difesi alla grande, domani vincendo c'è la possibilità di essere in carreggiata nonostante le difficoltà che ho sempre rimarcato da inizio anno, come per esempio quelle sui nuovi che si devono inserire".

Che partita si aspetta?

"Mi immagino di fare un gol in più rispetto a loro…".

E' il momento per lo scatto decisivo anche in Champions?

"A me come detto mi basta vincere con un gol di vantaggio, che sia 1-0 o 4-3. Noi sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 5 gol al Galatasaray, ci dovremo giocare le nostre carte. La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti... Diventa difficile trovare squadre meno attrezzate o cuscinetto, non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c'è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra. C'è più pressione, ci sono più infortuni, c'è meno possibilità di gestire le rotazioni. Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale e sabato me ne hanno dato prova".