Parma corsaro a Pisa: follia Nzola, ora va in Coppa d'Africa. Caso Oristanio già rientrato?

Il Parma passa di rigore all’Arena Garibaldi. È un penalty di Adrian Benedyczak, trasformato nel primo tempo, a consentire agli emiliani di espugnare il campo del Pisa con >il risultato di 1-0. Una vittoria che dà ossigeno alla squadra di Carlos Cuesta, che stacca di quattro punti proprio i toscani, attualmente al terzultimo posto nella classifica del campionato di Serie A. Finale amaro per i padroni di casa: follia di Mbala Nzola, che di fatto chiude il suo 2025 - partirà per la Coppa d’Africa - facendosi espellere. Inevitabile il 4.5 in pagella, mentre nelle fila degli ospiti convince soprattutto la difesa.

Qui Pisa. Sulla buona prestazione si sofferma, in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino: “Nel secondo tempo è stata una partita a senso unico, abbiamo fatto 47 cross e 29 tocchi in area, 13 tiri di cui due in porta: è evidente che negli ultimi 20-25 c’è margine di miglioramento, c’è volontà di essere più incisivi e cattivi per andare a riprendere la partita”. Quanto a Nzola: “Ha fatto una stupidaggine, un giocatore d’esperienza come lui non deve permettersela”. Per analizzare il momento è intervenuto anche il dg Giovanni Corrado, che ha promesso interventi sul mercato di gennaio.

Qui Parma. Sorrisi e spine, per Carlos Cuesta: “Ho visto buona organizzazione e mentalità: questo ci ha permesso di vincere - ha detto in conferenza stampa il tecnico ducale -. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dello spirito. Ogni giorno ci sono questi atteggiamenti positivi". Fa rumore, però, il cambio di Gaetano Oristanio: subentrato a 15’ dalla fine, è stato sostituito dopo un quarto d’ora, e non l’ha presa benissimo. “La sostituzione più difficile della mia carriera”, l’ha definita Cuesta, che ha spiegato come fosse una scelta legata puramente a esigenze difensive: non dovrebbero esservi strascichi polemici.