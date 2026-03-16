Il Bologna vince il derby emiliano col Sassuolo, ma a che prezzo: due in dubbio per la Roma

Dopo il passo falso della scorsa giornata di campionato tra le mura amiche, torna a correre il Bologna, che si aggiudica il derby emiliano sul campo del Sassuolo con il risultato finale di 0-1 maturato grazie al gol segnato a inizio match da Dallinga. Il punto che più ricorre nei pensieri del popolo rossoblù, e dell'allenatore Vincenzo Italiano, è quello che riguarda le condizioni di salute dei tre giocatori colpiti da infortunio durante la sfida del Mapei Stadium. E se De Silvestri è fuori dalla lista UEFA e con la Roma non ci sarebbe stato, questo non riguarda il centrocampista Moro (fuori per contusione all'anca) e il portiere Skorupski (risentimento alla coscia).

Sassuolo-Bologna 0-1, le pagelle di TMW

Nella sua analisi della partita, Italiano non può che citare anche gli infortunati. Ha detto il tecnico del Bologna: "Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì. Bello il primo tempo, abbiamo creato i presupposti per fare qualche altro gol, sono contento per Dallinga. Nel secondo poi loro hanno cambiato sistema e quando è entrato Nzola hanno cercato profondità ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti, che sta bene, non era facile. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari, Moro invece ha preso solo una botta, e questa è la giornata di oggi, ma ci prepareremo ".

Questo invece il commento in conferenza stampa di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo: "Quando non metti dentro alla gara i giri giusti del motore le gare sono difficili e gli avversari ti mettono a nudo i limiti. Nella ripresa abbiamo alzato secondo me, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte perché non dobbiamo dimenticarci quello che siamo e contro chi giochiamo. Abbiamo creato potenziali occasioni per riprenderla ma in questo campionato se non riempi le partite poi diventa difficile. Peccato aver solo sfiorato il risultato, poi ci prepareremo per la prossima. Questo è un campionato che ti mette dentro alle difficoltà e attraverso le difficoltà ci siamo costruiti adesso e dovremo provare a farlo nel finale".