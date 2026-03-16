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Finalmente quel Pisa che non avevamo mai visto: 3-1 al Cagliari di carattere e... rimpianti

Finalmente quel Pisa che non avevamo mai visto: 3-1 al Cagliari di carattere e... rimpianti TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Niccolò Righi

Seconda vittoria in questa Serie A per il Pisa, che alla Cetilar Arena vince 3-1 contro il Cagliari nonostante l'inferiorità numerica dal 39' al 81' per il rosso a Durosinmi ristabilita nel finale per l'espulsione di Obert. Il successo, firmato Moreo e doppio Caracciolo, permette ai nerazzurri di agganciare l'Hellas a 18 punti e andare a -7 dalla zona salvezza (distanza destinata ad aumentare visto che quest'oggi si sfideranno Cremonese e Fiorentina), ma paradossalmente aumenta i rimpianti di una squadra che in campo ha (quasi) sempre dimostrato di potersi giocare la categoria pur riuscendo a raccogliere pochissimi rispetto a quanto seminato. Per il Cagliari, invece, sesta gara consecutiva senza vittorie, che riapre un discorso salvezza che a febbraio sembrava vicino ad archiviarsi.

Queste le pagelle a cura della redazione di TuttomercatoWeb

La partita
E' scoppiettante l'avvio della sfida alla Cetilar Arena, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo meno di dieci minuti grazie al rigore trasformato da Stefano Moreo. Una manciata di secondi dopo, però, i sardi vanno ad un passo dal pareggio con il cross di Palestra che trova la testa di Obert, il quale colpisce la traversa piena. La gara però cambia al 39' perché il Pisa resta in dieci a causa del rosso diretto che l'arbitro La Penna ha sventolato ai danni di Rafiu Durosinmi dopo un fallo di reazione del centravanti nigeriano ai danni di Yerry Mina, colpito con un calcio a palla lontana. Nonostante il rosso, il Pisa dimostra di avere carattere e in due minuti chiude la partita grazie alla doppietta realizzata da capitan Antonio Caracciolo. Il Cagliari ci prova a metà ripresa a riaprirla con la prima rete stagionale di Leonardo Pavoletti, ma la speranza ha vista breve visto che nel finale i rossoblù restano anch'essi in dieci per il doppio giallo rimediato da Obert.

Le parole di Hiljemark
Gioisce Oscar Hiljemark, al primo successo in Serie A: "Sono molto contento e orgoglioso. Abbiamo fatto i primi venti minuti ottimi, poi l'espulsione poteva compromettere la gara ma non noi che abbiamo reagito benissimo. Ho visto benisimo Tramoni e Canestrelli e ho pensato di metterli. Oggi abbiamo avuto una squadra che voleva vincere. I primi 20-25 minuti sono stati ottimi, il cartellino ha cambiato la partita ma i ragazzi si sono difesi benissimo".

Le parole di Pisacane
Mastica amaro, invece, Fabio Pisacane, che si è preso le proprie responsabilità per il ko: "Quando si perde è sempre difficile, da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, che quando manca fai fatica. Dobbiamo rimanere lucidi e non dobbiamo fare altre partite come oggi. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l'abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti responsabili, sia quando si vince che quando si perde".

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