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Il Cesena sorprende tutti: Ashley Cole nuovo tecnico bianconero. E campo unico giudice

Il Cesena sorprende tutti: Ashley Cole nuovo tecnico bianconero. E campo unico giudiceTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Claudia Marrone
Oggi alle 00:36I fatti del giorno
Claudia Marrone

Non è bastato il pari contro il Frosinone, la panchina scricchiolava da tempo, e nella serata di sabato - dopo la gara - il Cesena ha optato per l'esonero di Michele Mignani, che è stato rimpiazzato da un nome notevolmente a sorpresa, quello dell'ex difensore Ashley Cole, che proprio dalla Romagna e dalla Serie B italiana inizia la sua carriera da primo allenatore di una prima squadra.

Una mossa che può anche ricordare quella del Como, quando nel 2023 decise di promuovere ad interim dalla Primavera l'attuale tecnico Cesc Fabregas, che rimase poi nello staff della prima squadra affiancato da Osian Roberts: il catalano, allora, non aveva il patentino per poter allenare in Serie B, e, scaduta la proroga federale, il club optò per quella soluzione, che ha poi portato Fabregas alla guida ufficiale dei lariani. Con un percorso di tutto rispetto, visto che il Como sogna l'Europa.

Se quello di Cole sia invece un azzardo, solo il tempo lo dirà. Appese le scarpette al chiodo, il classe 1980 ha allenato l'Under 15 del Chelsea, per entrare poi nello staff di Lee Carsley nella Nazionale U21 inglese, e proseguire come assistente di Frank Lampard all'Everton, esperienza conclusasi il 23 gennaio 2023. Ora una nuova avventura, che solo il campo potrà giudicare; e dire se verrà firmata l'opzione del contratto, a ora valido fino a giugno.

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