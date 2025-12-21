La 16^ giornata di Serie A va avanti: le probabili formazioni delle gare della domenica
Archiviati i primi due anticipi (Lazio-Cremonese 0-0 e Juventus-Roma 2-1), la Serie A continua con il programma della 16^ giornata al netto delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana. Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW:
CAGLIARI-PISA - Domenica 21 dicembre ore 12.30
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho; Gaetano; Esposito. Allenatore: Pisacane.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister. Allenatore: Gilardino.
--------------------
SASSUOLO-TORINO - Domenica 21 dicembre ore 15
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
--------------------
FIORENTINA-UDINESE - Domenica 21 dicembre ore 18
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouame; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
--------------------
GENOA-ATALANTA - Domenica 21 dicembre ore 20.45
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
--------------------
Le gare posticipate per la Supercoppa Italiana:
NAPOLI-PARMA - Mercoledì 14 gennaio ore 18.30
INTER-LECCE - Mercoledì 14 gennaio ore 20.45
HELLAS VERONA-BOLOGNA - Giovedì 15 gennaio ore 18.30
COMO-MILAN - Giovedì 15 gennaio ore 20.45