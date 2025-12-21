Pari senza reti tra Lazio e Cremonese, Sarri se la prende con l'emergenza

Si chiude senza reti la gara inaugurale della sedicesima giornata di Serie A. All'Olimpico Lazio e Cremonese si spartiscono la posta in palio, rimanendo alla pari a metà classifica. Parte meglio la Cremonese, mentre la Lazio viene fuori solo con il passare dei minuti, ma la gara non è emozionante e le due squadre non riescono quasi mai a rendersi pericolose nella prima frazione, ma fanno poco anche nella ripresa. Nel recupero, Cancellieri si invola verso la porta e Ceccherini da ultimo uomo lo stende, rimediato un rosso diretto ma salvando il pareggio.

Maurizio Sarri al termine della gara ha sottolineato che "l'aspetto positivo di questa partita è non aver concesso nulla. Di solito in queste situazioni la Cremonese è molto pericolosa, ha fatto due gol al Milan e tre al Bologna. L'aspetto negativo è il primo tempo scadente dal punto di vista tecnico con errori banali. Abbiamo alzato un po' i ritmi nel secondo tempo, ma fatto troppo poco per vincere la partita. Non so se manchi qualità o organizzazione, spero la seconda perché quella arriverà". Sugli episodi arbitrali ha aggiunto: "Io non la prendo la posizione, la situazione è talmente chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Allora perché non la prendi te la posizione che non prendi una squalifica?".

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio colto all'Olimpico: "Sto ottenendo tantissimo dalla Cremonese, ci sono delle caratteristiche che mi permettono di sperimentare e mi diverto a farlo con i ragazzi. A prescindere dal punto raccolto, oggi è importante riconoscere l'ottima partita fatta e capire che bastava un episodio per non ottenere nulla. Venire a Roma contro la Lazio che ha nove clean sheet in sedici giornate e fare una fase difensiva così coraggiosa e una fase offensiva in grado di mettere in difficoltà la Lazio ci gratifica. Abbiamo recuperato il punto non preso la scorsa partita a Torino, ce ne sono tanti altri da fare".