Serie B, mercato di gennaio condizionato dai conti: sono 4 i club a rischio blocco

Il giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club non incide solo sulla Serie A, ma produce effetti rilevanti anche in Serie B. In vista della sessione invernale di mercato, Cesena, Frosinone, Padova e Venezia risultano infatti soggetti a forti limitazioni operative: senza un intervento immediato di ricapitalizzazione, le quattro società potranno muoversi solo a saldo zero.

Il nodo riguarda lo squilibrio tra costo del lavoro allargato e ricavi, che deve rientrare nei parametri fissati. In assenza di nuovi apporti di capitale – o di cessioni compensative – il mercato rischia di essere fortemente ridimensionato, con inevitabili ripercussioni sportive. Il quadro è variegato: il Padova è impegnato nella corsa salvezza, mentre Cesena, Frosinone e Venezia puntano alle zone alte della classifica e alla promozione.

Proprio il Venezia è stato il primo club a prendere posizione ufficialmente. Con una nota, la società lagunare ha chiarito di trovarsi in una situazione patrimoniale solida, precisando che il socio unico ha già immesso le risorse necessarie. Una volta completate le verifiche con FIGC e Commissione di Controllo, il club potrà dunque operare liberamente sul mercato di gennaio, se lo riterrà opportuno.

In attesa di comunicazioni analoghe da parte degli altri club coinvolti, il verdetto della commissione introduce un elemento di forte incertezza nella Serie B: in un campionato equilibrato, anche un solo innesto può fare la differenza.