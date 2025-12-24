Lione, un crack per Fonseca: ecco Endrick in prestito dal Real. Per conquistare Ancelotti

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:42
Yvonne Alessandro

"L’Olympique Lione è lieto di accogliere Endrick, che si unirà alla rosa professionistica a partire dal 29 dicembre, e desidera ringraziare il Real Madrid per la qualità dei colloqui e la collaborazione che hanno reso possibile il suo arrivo". Con questo annuncio nel pieno pomeriggio del 23 dicembre, ribattezzato dai canali social dell'OL come nuovo giorno di Natale, Endrick è stato ufficializzato come nuovo giocatore dei Gones: il talentuoso brasiliano di 19 anni ha deciso di separarsi per 6 mesi dal Real Madrid e affrontare in prestito oneroso (1 milione) fino al termine della stagione una nuova sfida in Francia.

Tutto per ritrovare spazio, minuti e feeling con il campo, dopo essere rimasto per troppe giornate nell'ombra di stelle e campioni già affermati del Real Madrid. Novantanove minuti stagionali erano troppo pochi per le pretese di Endrick e le ambizioni personali, specialmente nell'anno del Mondiale e nella speranza di conquistare la chiamata del CT Carlo Ancelotti con la Seleçao.

Con questa missione designata, Endrick dunque affronta un nuovo trasferimento lontano dal suo Brasile e stavolta anche dal Real Madrid. Piombando dall'ex allenatore del Milan, Paulo Fonseca, e in un Lione al momento quinto in classifica di Ligue 1, a -10 dalla vetta presieduta dal Lens. Con la maglia dell'OL indosso il classe 2006 vuole far ricredere il mondo intero. Confermando la chiamata del Real Madrid di appena due anni fa da oltre 45 milioni di euro per portarlo via dal Palmeiras. E il club francese ripone forti speranze nel crack brasiliano, anche in ottica Europa League. Laddove Endrick potrà sfoggiare ulteriormente il proprio talento. Chiaro che poi, finita la stagione 2025/26, il ragazzo farà ritorno nel club di Florentino Perez per rimanerci.

