Lookman trascina la Nigeria, Senegal e Tunisia super: Coppa d'Africa, risultati e classifiche

Tutte le partite della prima giornata della Coppa d’Africa 2025 nel gruppo C e D sono terminate. Favoriti del girone, Tunisia e Nigeria hanno vinto alla loro prima uscita, confermando le aspettative di partenza. Le Aquile di Cartagine hanno fatto una grande impressione contro l’Uganda (3-1), le Super Eagles invece hanno faticato di più a battere la Tanzania, con l'atalantino Lookman a risolvere il problema gol e regalare 3 punti alla nazionale.

Il Senegal, nel gruppo D, ha superato l’ostacolo Botswana senza problemi con un netto 3-0, griffato dalla doppietta di Nico Jackson in prestito al Bayern Monaco. Un buon primo passo e subito la testa del girone presa per differenza reti rispetto alla vittoria di misura della RD Congo, sul Benin.

Classifica gruppo C

1. Tunisia 3 punti (dr 2)

2. Nigeria 3 (dr 1)

3. Tanzania 0 (dr -1)

4. Uganda 0 (dr -2)

Classifica gruppo D

1. Senegal 3 punti

2. DR Congo 3

3. Benin 0

4. Botswana 0

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Gruppo E

ore 13:30 Burkina Faso - Guinea Equatoriale

ore 16:00 Algeria - Sudan