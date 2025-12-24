Lookman trascina la Nigeria, Senegal e Tunisia super: Coppa d'Africa, risultati e classifiche
Tutte le partite della prima giornata della Coppa d’Africa 2025 nel gruppo C e D sono terminate. Favoriti del girone, Tunisia e Nigeria hanno vinto alla loro prima uscita, confermando le aspettative di partenza. Le Aquile di Cartagine hanno fatto una grande impressione contro l’Uganda (3-1), le Super Eagles invece hanno faticato di più a battere la Tanzania, con l'atalantino Lookman a risolvere il problema gol e regalare 3 punti alla nazionale.
Il Senegal, nel gruppo D, ha superato l’ostacolo Botswana senza problemi con un netto 3-0, griffato dalla doppietta di Nico Jackson in prestito al Bayern Monaco. Un buon primo passo e subito la testa del girone presa per differenza reti rispetto alla vittoria di misura della RD Congo, sul Benin.
Classifica gruppo C
1. Tunisia 3 punti (dr 2)
2. Nigeria 3 (dr 1)
3. Tanzania 0 (dr -1)
4. Uganda 0 (dr -2)
Classifica gruppo D
1. Senegal 3 punti
2. DR Congo 3
3. Benin 0
4. Botswana 0
IL PROGRAMMA DI DOMANI
Gruppo E
ore 13:30 Burkina Faso - Guinea Equatoriale
ore 16:00 Algeria - Sudan
Gruppo F
ore 18:30 Costa d'Avorio - Mozambico
ore 21:00 Camerun - Gabon
