Torino-Udinese 1-2: Zaniolo ed Ekkelenkamp firmano il colpo friulano

L’Udinese espugna l’Olimpico Grande Torino e conquista tre punti pesantissimi battendo il Torino per 2-1. Decisive le reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp, mentre nel finale il gol di Casadei non basta ai granata per completare la rimonta. L’avvio di gara è favorevole ai friulani, che al 18’ trovano anche il vantaggio con Kabasele, ma la rete viene annullata dopo il controllo al monitor per un tocco di mano. La risposta del Torino arriva con Casadei, che di testa costringe Okoye a una parata prodigiosa.

Nel finale del primo tempo l’Udinese va due volte vicina al gol: prima Zaniolo, solo dal dischetto, calcia debolmente addosso a Paleari, poi lo stesso portiere granata rischia la frittata su un retropassaggio di Vlasic, rinviando addosso a Davis con il pallone che esce di pochissimo.

Nella ripresa la squadra di Runjaic costruisce il successo. Il vantaggio arriva con Zaniolo, che sfrutta un errore in ripartenza di Vasic e finalizza su assist di Zeroli. Poco dopo è Ekkelenkamp a raddoppiare: Atta avvia la ripartenza, Davis mette in mezzo, Maripan tenta la chiusura ma non riesce ad allontanare, e il centrocampista olandese deposita in rete a porta sguarnita. Nel finale Casadei accorcia le distanze con un colpo di testa, ma non basta: l’Udinese resiste e porta a casa una vittoria preziosa per 2-1 sul campo del Torino.

Le parole di Baroni

"Abbiamo fatto un buon primo tempo. eravamo un po' più sporchi, a livello tecnico abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. Il primo gol dell'Udinese è una palla nostra e su quella, con un passaggio solo, entrano in area. Peccato, siamo mancati in qualche situazione dopo un buon primo tempo. Abbiamo cercato anche di recuperarla, siamo molto dispiaciuti per la sconfitta".

Le parole di Runjaic

"Sono davvero felice della vittoria e della prestazione. Abbiamo meritato questo successo, controllando la partita. È stata una bella vittoria contro una buona squadra: abbiamo portato a casa tre punti importanti e trovato la prima vittoria del 2026. Stiamo ancora lavorando sulla stabilità, ma siamo abbastanza convinti di poter continuare su questo percorso. Il nostro obiettivo è finire nella parte sinistra della classifica".