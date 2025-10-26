Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Yamal non ne ha abbastanza: altra provocazione al Real Madrid in vista del Clasico

Yamal non ne ha abbastanza: altra provocazione al Real Madrid in vista del ClasicoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:57Calcio estero
Niccolò Righi

Comunque la si pensi su Lamine Yamal, bisogna riconoscere che la personalità non gli manca, nonostante i 18 anni appena compiuti. In vista del primo Clasico della stagione tra Real Madrid e Barcellona, in programma questo pomeriggio alle 16:15 al Bernabeu, il numero 10 blaugrana aveva già scatenato alcune polemiche per aver dichiarato che gli avversari "rubano e si lamentano sempre…".

Una frase che ha infiammato i media iberici, tanto che il tecnico madrileno Xabi Alonso è stato costretto a rispondere in conferenza stampa: "Le dichiarazioni di Lamine Yamal? Me ne parlate ancora? Non mi dilungo. Ciò che conta è come giocheremo domani. Ci sono molte dichiarazioni da parte di gente del Barcellona, ​​e non posso analizzarle tutte". L'allenatore ha glissato, ma le voci dicono di uno spogliatoio del Real Madrid che non ha preso affatto bene le accuse del 2008. Ma non è finita qui.

Nella giornata di ieri, infatti, Yamal ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo si vede festeggiare il gol segnato la scorsa stagione al Santiago Bernabeu. Questa nuova uscita è stata considerata provocatoria dalla stampa madrilena, accusandolo di gettare ulteriore benzina sul fuoco. Il giocatore del Barcellona ha poi caricato un video in cui una voce fuori campo spiega il percorso del giovane catalano: "Quando segna non esulta per ego. Esulta perché sa che quel gol può cambiare tutto. Per lui, per i suoi tifosi e per il suo quartiere". Il video si conclude con Lamine Yamal che dice: "Ho lasciato la paura a Mataró molto tempo fa", riferendosi al quartiere della sua infanzia. Qualcosa ci dice che oggi ne vedremo delle belle.

Articoli correlati
"Parli sempre e troppo. Fai solo passaggi all'indietro": Vinicius punge Yamal senza... "Parli sempre e troppo. Fai solo passaggi all'indietro": Vinicius punge Yamal senza pietà
Marocco, Bounou senza rancore verso l'oriundo Yamal: "Lo sentiamo come uno di noi"... Marocco, Bounou senza rancore verso l'oriundo Yamal: "Lo sentiamo come uno di noi"
Yamal provoca, al Real non la prendono bene. Confronto con Carvajal nel Clasico? Yamal provoca, al Real non la prendono bene. Confronto con Carvajal nel Clasico?
Altre notizie Calcio estero
Nottingham Forest a rischio in Premier, Dyche: "Non sono ingenuo, la classifica parla..."... Nottingham Forest a rischio in Premier, Dyche: "Non sono ingenuo, la classifica parla..."
"Parli sempre e troppo. Fai solo passaggi all'indietro": Vinicius punge Yamal senza... "Parli sempre e troppo. Fai solo passaggi all'indietro": Vinicius punge Yamal senza pietà
"In 10 anni qui ho già rispettato troppo gli arbitri": Guardiola ko, si sfoga dopo... "In 10 anni qui ho già rispettato troppo gli arbitri": Guardiola ko, si sfoga dopo l'Aston Villa
Real Madrid, grana Vinicius: Xabi Alonso lo toglie, sceneggiata furente all'uscita... Real Madrid, grana Vinicius: Xabi Alonso lo toglie, sceneggiata furente all'uscita dal campo
Szczesny miracoloso non basta: Bellingham si vendica del Barcellona, 2-1 del Real... Szczesny miracoloso non basta: Bellingham si vendica del Barcellona, 2-1 del Real e +5 in vetta
Palace ko, Arteta frena: "Arsenal da titolo? Stato emotivo alto, ma siamo ancora... Palace ko, Arteta frena: "Arsenal da titolo? Stato emotivo alto, ma siamo ancora a ottobre"
Il Leverkusen scaccia i fantasmi del PSG: 2-0 al Friburgo e BVB agganciato in Bundesliga... Il Leverkusen scaccia i fantasmi del PSG: 2-0 al Friburgo e BVB agganciato in Bundesliga
Osimhen e Icardi stracciano il Goztepe, il Galatasaray fa già il vuoto in Turchia... Osimhen e Icardi stracciano il Goztepe, il Galatasaray fa già il vuoto in Turchia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
3 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
4 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
5 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma sfrutta il passo falso delle milanesi, Cagliari 13°
Immagine top news n.2 La Roma risponde al Napoli e aggancia gli azzurri in vetta: Sassuolo battuto 1-0 con Dybala
Immagine top news n.3 Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Immagine top news n.4 Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1
Immagine top news n.5 Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
Immagine top news n.6 Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve
Immagine top news n.7 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
Immagine news Serie A n.2 Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Immagine news Serie A n.3 Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi"
Immagine news Serie A n.5 Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0
Immagine news Serie B n.2 Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Ioannou: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive. A Empoli per vincere"
Immagine news Serie B n.4 Brutto episodio a Catanzaro, un tifoso minaccia un calciatore: identificato e denunciato
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Stadio bellissimo, punto importante. Bortolussi, gol da serie A"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto pesante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, l'ad Macchia: "Tutta l'area tecnica in discussione. Domani le nostre decisioni"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini punge la piazza: "C'è un'apatia mostruosa, però si vuole andare in B"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati del pomeriggio: l’Ascoli fa suo il derby. Pari Vicenza, bene Catania e Cosenza
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, nelle prossime ore riunione fra Maiuri e la dirigenza. La situazione
Immagine news Serie C n.5 Quarta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola, riflessioni in corso su mister Maiuri
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ancora un passo falso per l’Audace: il Trapani vince e sorpassa i pugliesi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?