Roma, 15 punti dopo 6 giornate: è il miglior inizio di stagione degli ultimi 10 anni

La Roma di Gian Piero Gasperini vola in campionato. Con 15 punti dopo le prime sei giornate di Serie A, i giallorossi hanno eguagliato il bottino del 2014/2015 e firmato il miglior avvio degli ultimi dieci anni. Solo la leggendaria Roma di Rudi Garcia nel 2013/2014 fece meglio, con un percorso perfetto da 18 punti su 18 e appena un gol subito.

Il confronto con le ultime stagioni racconta un’evoluzione evidente. Un anno fa, con De Rossi prima e Juric poi, la Roma si fermava a 9 punti e occupava il nono posto in classifica. Due anni fa addirittura 5 punti e una partenza da dimenticare, con la squadra sedicesima. Il salto di rendimento è netto: oggi i giallorossi sono secondi, appaiati al Napoli, con una solidità difensiva da titolo - appena due gol concessi - e una fase offensiva ancora da migliorare, ma comunque in crescita con sette reti segnate.

Dal 2015 in poi, solo in altre due occasioni la Roma aveva superato quota 12 punti nelle prime sei giornate: nel 2017/2018 e nel 2022/2023, fermandosi sempre a 13 punti. In mezzo, tanti avvii discontinui, spesso caratterizzati da pareggi e battute d’arresto inattese, che ne avevano frenato la corsa.

I numeri dicono che la squadra è tornata a respirare aria d’alta classifica. Ora, però, comincia la parte vera, quella in cui si misura la solidità di un progetto. Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Roma è attesa dal primo vero big match della stagione contro l’Inter di Christian Chivu: un impegno che dirà se la squadra di Gasperini è pronta a restare lassù oppure se questo slancio è soltanto momentaneo.