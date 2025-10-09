De Siervo dà ragione a Rabiot sul giocare a Perth. Ma poi gli ricorda chi paga lo stipendio

"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle". Le parole di Rabiot hanno provocato la risposta del presidente della Lega Serie A, De Siervo. "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".

Quindi De Siervo dà ragione a Rabiot, dicendo che però deve accettare perché guadagna milioni. Probabilmente chiunque di noi vorrebbe essere nei panni - e nel conto corrente - del francese, ma forse bisognerebbe avere rispetto dei calciatori come esseri umani, perché rischiano di farsi male ed è difficile recuperare le forze dopo un viaggio del genere. Un po' sulla falsariga di quanto successo nelle ultime Supercoppe, con squadre che poi non erano in grado di gestire certe energie fisiche.

Va detto che il Milan non ha coppe - se non la Coppa Italia - da giocare. Però il prodotto, dall'altro lato, non migliorerà giocando a ventimila chilometri di distanza.