Un talento al giorno, Demiane Agustien: l'Arsenal punta sul 2007 di Oss

L'Arsenal ha scommesso sulle qualità di Demiane Agustien, nato il 28 luglio 2007 a Oss (Paesi Bassi), centrocampista offensivo olandese in forza alla squadra U21. Figlio dell’ex professionista Kemy Agustien, ha iniziato a West Bromwich Albion prima di passare al Derby County. Nell’estate 2025 si è trasferito ai Gunners, completando la sua prima stagione con gli Under-21 e Under-19. Internazionale olandese Under-19 (dopo aver giocato con Curaçao Under-17), ha chiuso l’annata con 5 gol, crescendo in fiducia dopo un inizio di adattamento. Il momento più alto è stato il gol in trasferta contro il Club Brugge in Youth League.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un talento con la palla tra i piedi: abile a cambiare gioco con facilità, a servire passaggi precisi e a infilare palle dietro la difesa. Il controllo stretto e i piedi rapidi gli permettono di eludere la pressione, mentre la visione di gioco gli consente di vedere soluzioni che pochi altri individuano. Sinistro naturale, combina creatività, qualità tecnica e capacità di dettare i tempi, profilandosi come un trequartista/esterno moderno di grande prospettiva.

Nome: Demiane Agustien

Data di nascita: 28 luglio 2007

Nazionalità: olandese

Ruolo: trequartista

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Freddie Ljungberg

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