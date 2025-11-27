Papà Manuel fu una leggenda in Scozia: Francesco Pascali brilla invece a Crema

Il centrocampista classe '09 è stato tra i migliori in campo nell'ultima gara (vinta 3-2) contro il Novara.

Nel successo ottenuto sul campo del Novara, una delle chiavi della Pergolettese Under 17 ha un nome ben preciso: Francesco Pascali.

Schierato davanti alla difesa nel ruolo di regista, il classe 2009 ha offerto una prestazione di spessore, di quelle che pesano nello sviluppo del gioco e nella sicurezza complessiva della squadra. Ordinato, lucido, sempre al posto giusto; ha gestito il possesso con maturità, scegliendo tempi e linee di passaggio con una naturalezza che ne esalta la visione. La sua capacità di smistare il pallone, unita a movenze eleganti e a un controllo tecnico privo di fronzoli, ha dato fluidità alla manovra gialloblù. Il tratto distintivo, però, resta l’intelligenza con cui interpreta la posizione: pulito nei primi appoggi, rapido nel leggere la pressione avversaria, efficace nel garantire equilibrio anche nelle fasi più complesse della gara.

Per noi de La Giovane Italia, Pascali non è certo una sorpresa. Lo seguiamo fin dai tempi dell’Under 15, quando - in un Pergolettese-Carrarese del novembre 2023 - ci colpì per la calma con cui distribuiva il gioco. Allora sottolineavamo le sue qualità tecniche e, al tempo stesso, gli aspetti su cui avrebbe dovuto crescere: in particolare la capacità di distinguere il momento per concedersi la giocata capace di strappare applausi da quello in cui serviva scegliere la soluzione più semplice ed efficace. La gara di Novara certifica quanto questo percorso sia progredito. Pascali ha alternato giocate di qualità a scelte essenziali con grande consapevolezza, segno di un’evoluzione frutto tanto del lavoro alla Pergolettese quanto di un ambiente familiare che conosce bene il gioco. Papà Manuel, storico difensore centrale con oltre 200 presenze nel Kilmarnock (in Scozia) e un lungo curriculum in Italia - tra Pizzighettone, Carpenedolo, Fanfulla, oltre alla Serie B con Cittadella e Cosenza - avrà certamente contribuito con consigli preziosi.

In sintesi, la prestazione di Pascali non è stata solo brillante: è stata la conferma della crescita di un giovane centrocampista che unisce qualità, ordine e personalità, sempre più punto di riferimento per la Pergolettese Under 17.