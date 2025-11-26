Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori crescano all'estero?

Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori crescano all'estero?TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
La Giovane Italia
Il nostro approfondimento su uno dei temi più "caldi" in ambito giovanile: l'estero è diventata la soluzione migliore per i nostri ragazzi?

La sconfitta contro l’Austria nella semifinale del Mondiale Under 17 lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, non soltanto per il valore della posta in palio, ma per la qualità del calcio espresso dall'Italia lungo tutto l’arco della competizione. Anche nella gara di ieri, soprattutto nel primo tempo, la squadra di Favo ha confermato la propria identità: una proposta propositiva, coraggiosa, capace di mettere in difficoltà un avversario solido e organizzato. Non è bastato, ma ciò non cancella quanto di straordinario fatto fin qui.

Il cammino dell’Italia resta infatti la più grande conquista: mai prima d’ora la Nazionale era riuscita a spingersi così avanti in un Mondiale Under 17. Un risultato storico, ottenuto attraverso prestazioni di livello e una crescita costante che ha coinvolto l’intero gruppo. Un collettivo compatto, ricco di talento e personalità, nel quale molti elementi hanno saputo emergere in una vetrina internazionale di assoluto prestigio.

Tra tutti, però, è impossibile non soffermarsi sulle due individualità che più di ogni altra hanno trascinato gli Azzurrini: Luca Reggiani e Samuele Inacio, entrambi sotto contratto con il Borussia Dortmund. I numeri parlano chiaro: nelle sei partite vinte dall’Italia, i premi MVP sono andati sempre e soltanto a loro, tre a testa. Un dato che racconta meglio di qualsiasi giudizio l’incidenza dei due ragazzi all’interno della manifestazione, la loro continuità e la capacità di determinare nelle fasi cruciali. Ed è proprio qui che si apre inevitabilmente una riflessione più ampia. Come mai i due migliori talenti di questa spedizione arrivano dall’estero? Soltanto un caso o c'è qualcosa di più?

Il tema non è nuovo, ma si ripropone con forza: la preparazione, la cura dello sviluppo e l’attenzione al percorso dei giovani in Germania (e in generale, fuori dall’Italia) resta probabilmente più strutturata, più coraggiosa, più orientata a inserirli da subito in contesti competitivi. Vengono offerti stimoli e responsabilità che li aiutano a maturare, a sentirsi pronti, mentalmente e tecnicamente, per palcoscenici di livello superiore. Gli esempi non mancano. Si pensi a Inacio, convocato dal Dortmund per il Mondiale per Club disputato la scorsa estate: uno dei più giovani dell’intera competizione, immerso in un torneo che riuniva le migliori realtà calcistiche mondiali. Esperienze che, a 17 anni, incidono eccome. E che in Italia, purtroppo, rimangono lontane: i nostri ragazzi (lo sappiamo, purtroppo...) restano a lungo confinati nelle Primavere, fino ai 19-20 anni, privati di un confronto anticipato con il professionismo che altrove viene considerato normale, se non necessario.

Non è una critica gratuita, ma un punto di discussione: il talento c’è - e Reggiani e Inacio lo avevano già mostrato ai tempi di Sassuolo e Atalanta - ma la differenza, oggi, è che appaiono più pronti, più maturi, più abituati all’intensità rispetto a molti coetanei cresciuti nei vivai italiani.

Giovedì, contro il Brasile, ci si giocherà il terzo posto: un obiettivo di prestigio e un traguardo ancora alla portata. Ma aldilà dell’esito finale, resta un Mondiale che ha mostrato un’Italia viva, coraggiosa, talentuosa. Una Nazionale che ha scritto una pagina nuova e che, soprattutto, ha acceso riflettori importanti sul futuro. Un futuro che può e deve essere costruito con convinzione, continuità e lucidità. Perché il potenziale, come visto in queste settimane, non manca davvero.

Articoli correlati
Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo… Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta... Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Pisilli: "Gasperini crede ciecamente in ciò che fa, appena arrivato alla Roma lo... Pisilli: "Gasperini crede ciecamente in ciò che fa, appena arrivato alla Roma lo abbiamo capito"
Altre notizie La Giovane Italia
Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori... Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori crescano all'estero?
Spinaccè cresce, Chivu osserva: l’esordio a San Siro è più che un’idea Spinaccè cresce, Chivu osserva: l’esordio a San Siro è più che un’idea
Mondiali Under 17, l'Italia scende in campo alle 14:30: in palio c'è la finale Mondiali Under 17, l'Italia scende in campo alle 14:30: in palio c'è la finale
Inacio vs Zongo: scontro stellare nel quarto del Mondiale U17 tra Italia e Burkina... Inacio vs Zongo: scontro stellare nel quarto del Mondiale U17 tra Italia e Burkina Faso
C’è un Verona che domina in vetta alla classifica: è l'Under 17 C’è un Verona che domina in vetta alla classifica: è l'Under 17
Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto! Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto!
Mondiali Under 17, alle 13:30 l'Italia affronta l'Uzbekistan. In palio i quarti di... Mondiali Under 17, alle 13:30 l'Italia affronta l'Uzbekistan. In palio i quarti di finale
Mondiali U17, domani l'Italia in campo contro l'Uzbekistan. In palio i quarti di... Mondiali U17, domani l'Italia in campo contro l'Uzbekistan. In palio i quarti di finale
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
3 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
4 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
5 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giannini su Pellegrini: "Mai avuti dubbi, serviva solo un allenatore capace di esaltarlo"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri vuole almeno tre rinforzi a gennaio: dal nuovo Luis Alberto al solito Insigne
Immagine news Serie A n.3 AEK Atene, Brignoli su De Gea: "Chi ha la brillante idea di criticarlo? È uno da Champions"
Immagine news Serie A n.4 Milan, per Gimenez si riparla di addio. Il West Ham ci pensa, stavolta il messicano riflette
Immagine news Serie A n.5 Cafù esalta la Roma: "Gasperini è uno 'Zeman 2.0'. Mancini e Celik sono più forti di me"
Immagine news Serie A n.6 Juventus a caccia di qualità a centrocampo: spunta il 20enne ungherese Alex Toth
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ursino: "Bellissima questa Serie B: Palermo delusione. Come gioca il Frosinone!"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, il reintegro di Verde non cambia la situazione in lista: 2 posti vacanti in quella Over
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.5 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Insulti razzisti al termine di Ravenna-Ascoli: la decisione del Giudice Sportivo
Immagine news Serie C n.3 Bra, grave infortunio per Pautassi: rottura del crociato e intervento imminente
Immagine news Serie C n.4 Campobasso penalizzato. Rizzetta: "Estrema delusione. Risponderemo sul campo"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, fatta per il rinnovo di Caporale. I dettagli del nuovo accordo
Immagine news Serie C n.6 Chi andrà ai quarti con Ravenna e Crotone? Il programma della Coppa Italia Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…