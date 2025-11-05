Juventus seconda come il Torino… ma in due classifiche opposte

Stracittadina numero 82 in Serie A e con la Vecchia Signora padrona di casa. I precedenti nel massimo torneo raccontano di 43 successi bianconeri, 22 pareggi, 16 vittorie granata, 140 gol marcati dalla Juventus e 80 reti messe a segno dal Torino.

Non solo.

Allo Stadium i padroni di casa vengono da 3 affermazioni di fila in campionato e da 19 risultati utili senza soluzione di continuità (14V – 5X con 43GF e 14GS). Striscia che prese il via nel 1995-1996 quando alla 12esima giornata terminò con un 5-0.

Per rintracciare un segno 2 in schedina, l’ultimo dei 16 complessivi, dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 1994-1995 quando fu 1-2 al 26esimo turno.

Attenzione: mai il Toro era rimasto per così tanto tempo senza espugnare il campo dei vicini rivali.

Cercando, poi, un derby Juventus-Torino di Serie A e alla 11esima giornata ci imbattiamo in due match a tinte bianconere.

Quello più lontano è del 1988-1989, 1-0 con Altobelli in rete al 62’, era il 31 dicembre 1998.

Quello più vicino è del 2015-2016, 2-1 con centri di Pogba al 19’, Bovo al 51’, Cuadrado al 93’, era il 31 ottobre 2015.

Da sottolineare l’ultima sfida ricordata. Perché diede il via a una rimonta che al 25esimo turno si concretizzò con l’aggancio della vetta della classifica (sarebbe poi arrivato lo scudetto consecutivo numero cinque).

Situazione in classifica.

Juventus a 18 (5V – 3X – 2P con 14GF e 10GS), di cui 11 allo Stadium (3V – 2X – 0P con 10GF e 5GS). Torino a 13 (3V – 4X – 3P con 10GF e 16GS), la metà, 5, in esterna (1V – 2X – 2P con 5GF e 10GS).

PS: le 10 reti fatte allo Stadium valgono alla squadra di Spalletti il titolo di secondo club più prolifico in casa di questa A; i 10 gol incassati lontano dal Grande Torino rappresentano per la compagine di Baroni l’onere di seconda difesa più perforata in trasferta di questa A.

CONFRONTI DIRETTI CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

81 incontri disputati

43 vittorie Juventus

22 pareggi

16 vittorie Torino

140 gol fatti Juventus

80 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Juventus-Torino 2-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Juventus-Torino 2-0, 12° giornata 2024/2025

* Conteggiato il risultato al novantesimo della partita di spareggio valida per l’accesso alle coppe europee 1988/1989.