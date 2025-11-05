Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus seconda come il Torino… ma in due classifiche opposte

Juventus seconda come il Torino… ma in due classifiche opposteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:39Le Statistiche
Redazione Footstats

Stracittadina numero 82 in Serie A e con la Vecchia Signora padrona di casa. I precedenti nel massimo torneo raccontano di 43 successi bianconeri, 22 pareggi, 16 vittorie granata, 140 gol marcati dalla Juventus e 80 reti messe a segno dal Torino.
Non solo.
Allo Stadium i padroni di casa vengono da 3 affermazioni di fila in campionato e da 19 risultati utili senza soluzione di continuità (14V – 5X con 43GF e 14GS). Striscia che prese il via nel 1995-1996 quando alla 12esima giornata terminò con un 5-0.
Per rintracciare un segno 2 in schedina, l’ultimo dei 16 complessivi, dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 1994-1995 quando fu 1-2 al 26esimo turno.
Attenzione: mai il Toro era rimasto per così tanto tempo senza espugnare il campo dei vicini rivali.
Cercando, poi, un derby Juventus-Torino di Serie A e alla 11esima giornata ci imbattiamo in due match a tinte bianconere.
Quello più lontano è del 1988-1989, 1-0 con Altobelli in rete al 62’, era il 31 dicembre 1998.
Quello più vicino è del 2015-2016, 2-1 con centri di Pogba al 19’, Bovo al 51’, Cuadrado al 93’, era il 31 ottobre 2015.
Da sottolineare l’ultima sfida ricordata. Perché diede il via a una rimonta che al 25esimo turno si concretizzò con l’aggancio della vetta della classifica (sarebbe poi arrivato lo scudetto consecutivo numero cinque).
Situazione in classifica.
Juventus a 18 (5V – 3X – 2P con 14GF e 10GS), di cui 11 allo Stadium (3V – 2X – 0P con 10GF e 5GS). Torino a 13 (3V – 4X – 3P con 10GF e 16GS), la metà, 5, in esterna (1V – 2X – 2P con 5GF e 10GS).

PS: le 10 reti fatte allo Stadium valgono alla squadra di Spalletti il titolo di secondo club più prolifico in casa di questa A; i 10 gol incassati lontano dal Grande Torino rappresentano per la compagine di Baroni l’onere di seconda difesa più perforata in trasferta di questa A.

CONFRONTI DIRETTI CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)*
81 incontri disputati
43 vittorie Juventus
22 pareggi
16 vittorie Torino
140 gol fatti Juventus
80 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO
Juventus-Torino 2-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO
Juventus-Torino 2-0, 12° giornata 2024/2025

* Conteggiato il risultato al novantesimo della partita di spareggio valida per l’accesso alle coppe europee 1988/1989.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic" Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"
Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4.... Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti... Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Altre notizie Le Statistiche
Juventus seconda come il Torino… ma in due classifiche opposte Juventus seconda come il Torino… ma in due classifiche opposte
Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Sarri batte il Cagliari spesso e volentieri. Poker e le goleade ai tempi del Napoli... Sarri batte il Cagliari spesso e volentieri. Poker e le goleade ai tempi del Napoli
Il tratto che accomuna Lazio e Cagliari. La lunga serie biancoceleste Il tratto che accomuna Lazio e Cagliari. La lunga serie biancoceleste
La forza realizzativa del Sassuolo si scatena nella ripresa. Il Genoa invece.... La forza realizzativa del Sassuolo si scatena nella ripresa. Il Genoa invece....
Fra i mister Allegri e Gasperini un solo 0-0 in 23 faccia a faccia di Serie A Fra i mister Allegri e Gasperini un solo 0-0 in 23 faccia a faccia di Serie A
Il primo gol della Roma in casa Milan? Dell’Avvocato mancato juventino Il primo gol della Roma in casa Milan? Dell’Avvocato mancato juventino
Il pessimo rapporto del Parma col gol. La vittoria (amara) del Bologna al Tardini... Il pessimo rapporto del Parma col gol. La vittoria (amara) del Bologna al Tardini
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
3 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
5 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.1 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.2 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.3 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.4 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.5 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.6 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.7 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.2 Impallomeni: "Juve, Koopmeiners 60 milioni per fare la differenza in difesa?"
Immagine news Altre Notizie n.3 Paganini: "Atalanta, ambiente non idilliaco. Occhio a Motta. E a Firenze..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ecco "Azzurra", la nuova maglia della Nazionale: richiama Impero Romano e Mondiale 2006
Immagine news Serie A n.2 Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."
Immagine news Serie A n.3 San Siro passa a Inter e Milan per essere demolito: ora il nuovo stadio, il cronoprogramma
Immagine news Serie A n.4 Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Immagine news Serie A n.6 Cristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più uno non fa due"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Immagine news Serie B n.4 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Immagine news Serie B n.5 Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.2 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Stante: "Ho imparato tanto da Chivu. Voglio arrivare in alto"
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?