Il tratto che accomuna Lazio e Cagliari. La lunga serie biancoceleste

Lazio in serie positiva ormai da cinque turni con due vittorie e tre pareggi. Il Cagliari invece, nello stesso lasso di tempo ha totalizzato solamente due punti, frutto, si fa per dire, di due pareggi e tre sconfitte.

Fare punti a Roma non sarà di certo facile per il Cagliari. La nostra non è solo un’annotazione tecnica ma anche statistica. In 41 partite di campionato tra A e B, i rossoblu hanno vinto solamente in 7 circostanze. L’ultima di queste è datata 28 ottobre 2009. Pensate però che da allora ad oggi ci sono state solo vittorie biancocelesti o quasi: 12 successi e un pareggio a sporcare questo ruolino di marcia (il 2-2 alla quarta giornata del campionato 2021/22).

Come sempre del resto, Maurizio Sarri ha lavorato molto sulla fase difensiva della Lazio, rendendola efficace. Tanto da chiudere 5 partite con la porta imbattuta, primato attualmente in Serie A, detenuto con Roma e Milan.

Nessun rigore contro. Questo è un tratto che accomuna per il momento Lazio e Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)
41 incontri disputati
28 vittorie Lazio
6 pareggi
7 vittorie Cagliari
75 gol fatti Lazio
38 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A ROMA
1962/1963 Serie B Lazio vs Cagliari 2-1, 15° giornata
L’ULTIMA SFIDA A ROMA
2024/2025 Serie A Lazio vs Cagliari 2-1, 11° giornata

