Sarri batte il Cagliari spesso e volentieri. Poker e le goleade ai tempi del Napoli

Fabio Pisacane è una matricola in panchina in Serie A. Per questo motivo non ci sono precedenti tra lui e Maurizio Sarri e tra lui e la Lazio che affronterà stasera all’Olimpico.

Ce ne sono 12 invece tra il tecnico toscano e la formazione sarda, gran parte dei quali finiti positivamente per il primo. Otto le vittorie di Sarri, tre consecutive nelle ultime tre.

Ai tempi del Napoli gli piaceva di sommergere di gol i rossoblu. Con i partenopei ha vinto quattro match su quattro, due di questi con il rotondo punteggio di 5-0.

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS CAGLIARI

8 vittorie Sarri

2 pareggi

2 vittorie Cagliari

30 gol fatti squadre Sarri

11 gol fatti Cagliari