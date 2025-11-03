La forza realizzativa del Sassuolo si scatena nella ripresa. Il Genoa invece....

Sassuolo con tre vittorie nelle ultime cinque partite giocate in campionato (una sola sconfitta in questo periodo). Il Genoa ha avuto una partenza stagionale tremenda; ultimo posto, nessuna vittoria e una crisi che ha portato all’estromissione di allenatore e direttore sportivo.

Due in dieci confronti di campionato. Sono le vittorie del Genoa ottenute sul campo di Reggio Emilia. L’ultima? E’ arrivata nell’ultimo confronto diretto in terra emiliana ovvero quello del 22 dicembre 2023: 1-2 con gol di Gudmundsson ed Ekuban a ribaltare il vantaggio iniziale di Pinamonti.

Offensivamente parlando, il Sassuolo si scatena letteralmente nella ripresa. Sono solamente due i gol segnati dai neroverdi nel primo tempo (ed entrambi nei primi 15 minuti), mentre sono ben otto quelli arrivati nei secondi tempi. Di questi 5 nel segmento che va dal 61’ al 76’.

Sempre in tema di gol c’è da dire che il Genoa è il peggior attacco del campionato con 4 reti realizzate in nove partite. Siamo addirittura sotto al gol ogni due gare di media. E’ inutile dire che con questi numeri si va da poche parti.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

10 incontri disputati

6 vittorie Sassuolo

2 pareggi

2 vittorie Genoa

23 gol fatti Sassuolo

11 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Genoa 4-2, 37° giornata

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Genoa 1-2, 17° giornata