Per la legge del 3 la Juventus rischia forte contro l’Udinese

La passata stagione terminò con un 2-0 per i bianconeri di casa: Nico Gonzalez al 61’, Vlahovic all’88’. Prima, nel 2023-2024, c’era stato uno 0-1 per i bianconeri in trasferta: Giannetti al 25’. Curiosità tutti e tre i centri appena ricordati sono arrivati di sinistro.

Di Juventus-Udinese alla nona di Serie A nel corso dei 52 precedenti ne rintracciamo due. Nel 2003-2004 si chiuse 4-1, nel 1992-1993, terminò 5-1. Insomma, due goleade in favore della Vecchia Signora.

Bilancio che resta per lo più immutato se prendiamo in considerazione gli scontri diretti nel mese d’ottobre a Torino: 4 affermazioni juventine, 1 segno X, 1 successo friulano, 15 gol marcati dai locali contro le 6 reti fatte dagli ospiti.

Insomma, piemontesi nettamente in vantaggio.

La Juventus conta 12 punti (3V – 3X – 2P con 9GF e 8GS), 8 dei quali allo Stadium di Torino (2V – 2X – 0P con 7GF e 4GS). Dopo 3 vittorie e 3 pareggi è incappata in 2 sconfitte in Serie A. Se dovesse valere la legge dei 3 punteggi consecutivi… Anche l’Udinese si trova a 12 (3V – 3X – 2P con 10GF e 12GS), di cui 7 lontano dallo Stadium di Udine (2V – 1X – 1P con 5GF e 5GS). In serie OK nelle ultime 3 giornate (2X poi 1V), eguagliata così la striscia positiva d’inizio stagione.

PS: in campionato la Vecchia Signora non subisce 3 KO consecutivi dall’aprile 2023. Allora in circa quindici giorni, fra l’8 e il 23, arrivarono le sconfitte con Lazio (1-2) e Sassuolo (0-1) in trasferta, Napoli (0-1) fra le mura di casa. Sulla panchina bianconera sedeva Massimiliano Allegri e l’ultimo stop arrivò per mano degli azzurri di Luciano Spalletti (prossimo juventino…).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)*

52 incontri disputati

39 vittorie Juventus

5 pareggi

8 vittorie Udinese

114 gol fatti Juventus

44 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Udinese 1-1, 34° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Udinese 2-0, 37° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche lo spareggio al termine della stagione 1998/1999 per l’accesso alle competizione UEFA.