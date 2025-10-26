L'inquietante cammino interno della Fiorentina. Nei secondi tempi è grande Bologna

La Fiorentina in campionato è senza vittorie dopo sette giornate. Il che, se vogliamo, è incredibile viste le ambizioni sbandierate dai viola prima dell’inizio della stagione. Ma ancor più preoccupante è il rendimento interno della squadra di Pioli: tre partite giocate e tre sconfitte; questo rappresenta davvero un unicum nel nostro campionato.

Il Bologna viene invece da quattro risultati utili di fila, nello specifico: tre vittorie e un pari. Anche se fuori casa ha fatto solamente quattro dei 13 punti che ha attualmente in classifica.

Non sono tante le soddisfazioni che, recentemente, i rossoblu si sono prese a Firenze. Dalla stagione 1990/91 ad oggi, ovvero nelle ultime 35 sono solamente due le vittorie degli emiliani ed entrambe per 2-1. L’ultima di queste è datata 5 febbraio 2023, con gol decisivo di Posch.

Due rigori a favore, il Bologna, e due rigori contro, la Fiorentina. Le due squadre sono agli antipodi in questo senso. E in tutt’e quattro i casi il pallone è sempre finito in fondo al sacco: bene per i felsinei, male per i toscani.

La formazione rossoblu ha un grande rendimento davvero nei secondi tempi. Prendendo in considerazione quello che accade dall’intervallo in poi, la troviamo al secondo posto con 13 punti all’attivo, dietro solamente al Napoli.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

73 incontri disputati

41 vittorie Fiorentina

18 pareggi

14 vittorie Bologna

101 gol fatti Fiorentina

60 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Bologna 1-3, 4° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Bologna 3-2, 37° giornata