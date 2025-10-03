Milan, Allegri istruisce Leao: serve più cuore, la settimana di allenamenti aiuterà il portoghese

Allegri è tornato a concentrare le proprie attenzioni su Rafa Leao in questo momento e il messaggio recapitato al portoghese già durante la sfida al Napoli è semplice: deve avere più cuore. Glielo ha ricordato a Milanello in questi giorni, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. Leao è legatissimo al Milan: ha avuto modo di dimostrarlo in più occasioni sul campo, sui social e nelle interviste, nei quali lo si vede attaccato ai colori rossoneri tra dichiarazioni d'amore, scelte professionali e qualche nota dei cori più noti della tifoseria milanista.

Allegri sa perfettamente che la sua squadra, in piena ricostruzione, deve forgiare il suo sviluppo iniziando dalla mentalità. E l'occasione di soffrire, tanto, contro il Napoli, con un uomo in meno, è un'opportunità per crescere e per sviluppare quel senso di gruppo e di squadra a cui il mister tanto tiene.

Leao ha capito, recepito e promesso che, da domenica in poi, quando i rossoneri affronteranno la Juventus allo Stadium, il suo apporto sarà migliore e più efficace. I compagni sono con lui, anche loro consapevoli di quanto, con il 10 al 100% in campo, le ambizioni del Milan possano aumentare di livello e di prestigio. Lo aiuterà anche la settimana piena di allenamenti, con i quali sta riprendendo la condizione fisica migliore.