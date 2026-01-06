Manfred Kaltz, di cui Hrubesch diceva "Manni Banana, io colpisco, Gol!"

Manfred Kaltz è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore. Con la nazionale tedesca fu vicecampione del mondo nel 1982, vicecampione d'Europa nel 1976 e campione nel 1980.

Tra i grandissimi calciatori protagonisti del calcio tedesco del periodo d’oro c’è stato anche Manfred Kaltz.

Classe 1953, ha giocato ad alti livelli principalmente come terzino destro per circa 20 anni, tra gli anni 70 e 90, quasi sempre nell’Amburgo, tranne una breve parentesi in Francia con Bordeaux e Mulhouse. Molto alto e forte fisicamente aveva anche un piede delicatissimo grazie al quale era capace di effettuare dei meravigliosi cross (specialità su cui aveva pochi rivali) e riusciva a segnare parecchio, su rigore ma non solo. In quasi 750 partite nell’Amburgo ha realizzato oltre 100 gol, vincendo di tutto sia in patria (3 campionati e 2 coppe) che in Europa (1 coppa dei Campioni in finale contro la Juventus e 1 coppa delle Coppe, mancando l’UEFA nella finale persa contro il Göteborg di Eriksson).

Nella Germania Ovest ha disputato 69 partite segnando 8 gol, ha vinto gli Europei 1980 e per nostra fortuna ha perso la finale 1982 contro gli azzurri. Un campione vero per bravura e serietà

Il "cross a banana" (in tedesco "Bananenflanke") si riferisce alla specialità di Manfred Kaltz, storico terzino destro tedesco, che con il suo piede destro imprimva ai cross traiettorie paraboliche e molto curve, simili a una banana, che favorivano i colpi di testa dei compagni, in particolare dell'attaccante Horst Hrubesch.

Questa tecnica, ottenuta con un tiro particolare, lo rese celebre, creando un'efficace partnership offensiva con Hrubesch, che si riassumeva nel motto "Manni banana, io colpisco, gol".