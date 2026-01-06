Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manfred Kaltz, di cui Hrubesch diceva "Manni Banana, io colpisco, Gol!"

Manfred Kaltz, di cui Hrubesch diceva "Manni Banana, io colpisco, Gol!"
Oggi alle 12:00Nato Oggi...
Redazione TMW
Manfred Kaltz è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore. Con la nazionale tedesca fu vicecampione del mondo nel 1982, vicecampione d'Europa nel 1976 e campione nel 1980.

Tra i grandissimi calciatori protagonisti del calcio tedesco del periodo d’oro c’è stato anche Manfred Kaltz.
Classe 1953, ha giocato ad alti livelli principalmente come terzino destro per circa 20 anni, tra gli anni 70 e 90, quasi sempre nell’Amburgo, tranne una breve parentesi in Francia con Bordeaux e Mulhouse. Molto alto e forte fisicamente aveva anche un piede delicatissimo grazie al quale era capace di effettuare dei meravigliosi cross (specialità su cui aveva pochi rivali) e riusciva a segnare parecchio, su rigore ma non solo. In quasi 750 partite nell’Amburgo ha realizzato oltre 100 gol, vincendo di tutto sia in patria (3 campionati e 2 coppe) che in Europa (1 coppa dei Campioni in finale contro la Juventus e 1 coppa delle Coppe, mancando l’UEFA nella finale persa contro il Göteborg di Eriksson).
Nella Germania Ovest ha disputato 69 partite segnando 8 gol, ha vinto gli Europei 1980 e per nostra fortuna ha perso la finale 1982 contro gli azzurri. Un campione vero per bravura e serietà

Il "cross a banana" (in tedesco "Bananenflanke") si riferisce alla specialità di Manfred Kaltz, storico terzino destro tedesco, che con il suo piede destro imprimva ai cross traiettorie paraboliche e molto curve, simili a una banana, che favorivano i colpi di testa dei compagni, in particolare dell'attaccante Horst Hrubesch.
Questa tecnica, ottenuta con un tiro particolare, lo rese celebre, creando un'efficace partnership offensiva con Hrubesch, che si riassumeva nel motto "Manni banana, io colpisco, gol".

Articoli correlati
Altre notizie Nato Oggi...
Manfred Kaltz, di cui Hrubesch diceva "Manni Banana, io colpisco, Gol!" Manfred Kaltz, di cui Hrubesch diceva "Manni Banana, io colpisco, Gol!"
Romeo Lavia, pagato oltre 60 milioni due anni e mezzo fa. Ma spesso infortunato Romeo Lavia, pagato oltre 60 milioni due anni e mezzo fa. Ma spesso infortunato
Zinedine Machach, di Zidane ha solo il nome. Zero presenze con il Napoli in 4 anni... Zinedine Machach, di Zidane ha solo il nome. Zero presenze con il Napoli in 4 anni
Angelino, un grande colpo per la Roma. Pagato solamente 5 milioni (e titolare fisso)... Angelino, un grande colpo per la Roma. Pagato solamente 5 milioni (e titolare fisso)
Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti... Joao Mario, poche presenze nella Juventus. E bocciato da quando è arrivato Spalletti
Davide Santon, il predestinato di José Mourinho. Bloccato per i tanti infortuni Davide Santon, il predestinato di José Mourinho. Bloccato per i tanti infortuni
Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero... Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
Immagine top news n.1 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine top news n.2 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.3 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.4 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.5 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
Immagine top news n.6 Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale
Immagine top news n.7 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chi è Isaac, il colpo 'alla Giovane' su cui scommette il Verona
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fazzini non si muove a gennaio: Vanoli e il club scommettono sul cuore viola
Immagine news Serie A n.3 Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi esalta Zaniolo
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "Come si affronta l'Inter? Giocando! Keita deve continuare a crescere"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, addio Guendouzi? La lista della spesa di Sarri: da Loftus-Cheek a Fabbian
Immagine news Serie A n.6 Chi è Durosinmi, il centravanti con cui il Pisa vuol curare il suo mal di gol
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Zilli: "Raggiunti gli obiettivi di squadra del 2025. Ora dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, la carica del Partenio per battere la Sampdoria. Partita speciale per Tutino
Immagine news Serie B n.3 Olzer allontana le voci di mercato: "Voglio centrare con il Pescara la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, subito sfida da ex per il Ds Stefanelli: "Un rammarico non aver centrato la B col Cesena"
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, tegola a centrocampo: stop di circa tre mesi per Martini. Frattura a un piede
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, il "primo acquisto" del mercato di gennaio: Pompetti torna stabilmente in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ecco gli arbitri della 21ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, ecco il rinforzo tra i pali. Del Favero ha firmato un contratto fino a giugno
Immagine news Serie C n.3 Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"
Immagine news Serie C n.5 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile sostituzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.3 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…