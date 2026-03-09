Kristjan Asllani, in prestito al Besiktas con diritto di riscatto. E che vuole rimanere in Turchia

Kristjan Asllani vuole rimanere al Besiktas. Arrivato da pochissimo, ha già spiegato più di una volta di sperare nella permanenza a Istanbul. “Sono arrivato qui in prestito, ma voglio restare a tempo indeterminato. Questo è un club molto importante e gioca sempre per vincere il campionato e io voglio provare a farlo. Il Beşiktaş ha tifosi straordinari. È un club che ha tutto ciò che un calciatore potrebbe sognare. So cosa si aspetta Sergen Yalçın da me. Sento che sarò molto utile al Beşiktaş e che otterrò grandi successi qui”.

Attualmente Asllani è in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 13 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere una discreta plusvalenza, anche se lo stesso calciatore albanese era stato pagato la stessa cifra nel passaggio dall'Empoli all'Inter, nel 2022. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2028, finora ha raccolto 4 gettoni con i bianconeri per un totale di 242 minuti giocati.

L'inizio - dopo qualche mese non soddisfacente al Torino - non è stato uno dei migliori. Perché nella sua prima gara è stato espulso dopo solamente sei minuti dal suo esordio, con un rosso diretto con il Konyaspor che gli ha fatto saltare la partita successiva. Da lì in poi è stato sempre titolare. Oggi Kristjan Asllani compie 24 anni.