Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lorenzo Colombo, verso il riscatto del Genoa. In caso di salvezza sarà rossoblù

Lorenzo Colombo, verso il riscatto del Genoa. In caso di salvezza sarà rossoblùTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Nessuno è profeta in patria, nemmeno Lorenzo Colombo. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dal suo affaccio in prima squadra fra il 2019 e il 2021 è stato, anno dopo anno, ceduto in prestito. Cremonese, SPAL, Lecce, Monza, Empoli e Genoa. In questa stagione ha raggiunto il record degli ultimi anni, cioè sei reti - come una stagione fa all'Empoli - e con la possibilità di avere del tempo per migliorarsi. Finora ha messo in fila 190 presenze con tutti i club che ha rappresentato, con trentuno reti in totale in ogni competizione.

È forse arrivato il momento di fare il definitivo salto di qualità. Per ora non è mai riuscito ad andare in doppia cifra, ha qualche partita per cercare di arrivarci: in caso di salvezza scatterà l'obbligo di riscatto fissato a quota 10 milioni.

Nel giorno della presentazione aveva parlato proprio della scelta di Genova. "Ibrahimovic? E' stata una figura importante nello spogliatoio, puoi imparare molto da lui. Sono sempre stato convinto del Genoa. Anche in passato mi aveva cercato, è sempre stata una destinazione molto gradita. Quest’anno, quando è arrivata la chiamata, non ho esitato assolutamente. Conosco lo stadio, ho giocato contro questa squadra da avversario al Ferraris e so cosa vuol dire, che passione c’è dietro e com’è organizzata la società. Non ci sono dubbi a dire “sì” ad una squadra del genere“. Oggi Lorenzo Colombo compie 24 anni.

Articoli correlati
Altre notizie Nato Oggi...
Lorenzo Colombo, verso il riscatto del Genoa. In caso di salvezza sarà rossoblù Lorenzo Colombo, verso il riscatto del Genoa. In caso di salvezza sarà rossoblù
Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato... Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì... Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì
Valentin Carboni, un'altra volta con il crociato lesionato. Dovrà stare fermo 8 mesi... Valentin Carboni, un'altra volta con il crociato lesionato. Dovrà stare fermo 8 mesi
Samuel Dahl, una plusvalenza in casa Roma. E che ha un 40% di futura rivendita Samuel Dahl, una plusvalenza in casa Roma. E che ha un 40% di futura rivendita
Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club... Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club
Benjamin Cremaschi, già in spogliatoio con Messi. Poche presenze con il Parma finora... Benjamin Cremaschi, già in spogliatoio con Messi. Poche presenze con il Parma finora
Edouard Mendy, il secondo portiere africano a vincere la Champions. A 23 anni in... Edouard Mendy, il secondo portiere africano a vincere la Champions. A 23 anni in quarta divisione
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Spalletti usa bastone e carota con Boga: "È un po' molle, ma la panchina non è sala d'attesa"
2 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
3 Pisa, Hiljemark: "Abbiamo regalato tre gol alla Juve, inammissibili i nostri ultimi 30-35 minuti"
4 Allegri al Real Madrid? Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti"
5 Szoboszlai, il calciatore totale secondo Slot: "Numero 1 al mondo per capacità di pressing"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.1 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.2 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
Immagine top news n.3 Perché Boga è stato due mesi senza giocare al Nizza (e come ha già conquistato la Juve)
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di futuro"
Immagine top news n.5 Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 La lotta Champions è più incerta che mai: Juventus a -1 da Como e Roma, la classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri al Real Madrid? Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino sull'inedita coppia Krstovic-Scamacca: "Ho tantissime soluzioni davanti"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina-Parma dal campo al mercato, Iacoponi: "Keita ai viola può far comodo"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Hiljemark: "Abbiamo regalato tre gol alla Juve, inammissibili i nostri ultimi 30-35 minuti"
Immagine news Serie A n.5 Spalletti usa bastone e carota con Boga: "È un po' molle, ma la panchina non è sala d'attesa"
Immagine news Serie A n.6 Boga: "Giocare nella Juventus è un sogno, spero di rimanere qua a fine stagione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani: "
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Haps: "Qui mi sento a casa, vogliamo continuare a crescere"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Bandinelli: "Il gol bella emozione, tengo molto a questa maglia"
Immagine news Serie B n.4 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Siamo noi i padroni e gli artefici del nostro destino"
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Juve Stabia, i convocati di Modesto: assenti Muci, Ruocco e Zuccon
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”