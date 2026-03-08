Lorenzo Colombo, verso il riscatto del Genoa. In caso di salvezza sarà rossoblù

Nessuno è profeta in patria, nemmeno Lorenzo Colombo. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dal suo affaccio in prima squadra fra il 2019 e il 2021 è stato, anno dopo anno, ceduto in prestito. Cremonese, SPAL, Lecce, Monza, Empoli e Genoa. In questa stagione ha raggiunto il record degli ultimi anni, cioè sei reti - come una stagione fa all'Empoli - e con la possibilità di avere del tempo per migliorarsi. Finora ha messo in fila 190 presenze con tutti i club che ha rappresentato, con trentuno reti in totale in ogni competizione.

È forse arrivato il momento di fare il definitivo salto di qualità. Per ora non è mai riuscito ad andare in doppia cifra, ha qualche partita per cercare di arrivarci: in caso di salvezza scatterà l'obbligo di riscatto fissato a quota 10 milioni.

Nel giorno della presentazione aveva parlato proprio della scelta di Genova. "Ibrahimovic? E' stata una figura importante nello spogliatoio, puoi imparare molto da lui. Sono sempre stato convinto del Genoa. Anche in passato mi aveva cercato, è sempre stata una destinazione molto gradita. Quest’anno, quando è arrivata la chiamata, non ho esitato assolutamente. Conosco lo stadio, ho giocato contro questa squadra da avversario al Ferraris e so cosa vuol dire, che passione c’è dietro e com’è organizzata la società. Non ci sono dubbi a dire “sì” ad una squadra del genere“. Oggi Lorenzo Colombo compie 24 anni.