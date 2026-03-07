Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato

Cresciuto nella Roma, finito alla Lazio. Luca Pellegrini era arrivato quasi per caso in biancoceleste. Motivo di scontro nella Lazio della sua prima reggenza, quando chiedeva un giocatore e, per un motivo o per l'altro, ne veniva acquistato uno diverso. Solitamente non la seconda scelta o la terza, ma solo un'alternativa che potesse essere funzionale, almeno dal punto di vista della proprietà.

Uno di questi è stato proprio Luca Pellegrini. Ai tempi di proprietà della Juventus e educe da sei mesi non straordinari, per usare un eufemismo, all'Eintracht Francoforte. Più un altro prestito proprio nella Capitale di biancocelesti vestita, dove non aveva convinto fino in fondo. Era certamente però l'obiettivo più semplice da centrare, con un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Pochi per chi era stato valutato 22 (in uno scambio con Spinazzola, lui 29).

Un anno fa era stato messo fuori squadra dopo l'arrivo di Nuno Tavares, salvo poi essere reintegrato in squadra, una consuetudine per colori che vestono i colori di Claudio Lotito, basti pensare a Toma Basic. 176 le presenze fra i professionisti, tutte in Serie A, quasi mai come un titolare fisso nonostante sia da otto stagioni a disposizione di club di buon livello. Oggi Luca Pellegrini compie 27 anni.