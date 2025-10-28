Obafemi Martins, le mitiche capriole del 2002. Quando a 18 anni faceva sognare l'Inter

Era arrivato quasi come una cometa sulla nostra Serie A. Obafemi Martins era partito dalla Nigeria nella speranza di una vita migliore, arrivando alla Reggiana e crescendo fino ad attirare l'interesse dell'Inter che per 750 mila euro, a 17 anni, lo aveva portato in nerazzurro. Ventitré reti in campionato gli erano valsi le prime chiamate, salvo poi debuttare a dicembre del 2022, appena compiuta la maggiore età, con Ronaldo che aveva appena salutato in direzione Real Madrid dopo il Mondiale vinto in Corea e Giappone.

Le sue capriole erano rimaste impresse. Anche perché era riuscito a giocare una semifinale di Champions contro il Milan, segnando anche il suo secondo gol (il primo al Bayer Leverkusen) e imponendosi come uno dei possibili dominatori della scena calcistica europea negli anni a venire. Non sarà così: all'Inter non farà né bene né male, poi Newcastle, Wolfsburg, Rubin Kazan, Levante, Seattle Sounders e Shanghai Shenhua, fino al 2020 quando giocava a Wuhan, praticamente durante l'avvento del Coronavirus.

Le ultime notizie sull'ex centravanti dell'Inter lo vedono lanciato nell'imprenditoria, in particolare con l'apertura di un luxury night club chiamato "Cosa Nostra Patron", in - quasi - perfetto italiano. Il primo club di lusso a Victoria Island, Lagos, Nigeria, oltre ad avere investito in immobili in varie parti della nazione africana. Oggi Obafemi Martins compie 41 anni.