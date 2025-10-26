Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Patrick Dorgu, 37,5 milioni di motivi per andare al Manchester United. Cessione record

Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

30 milioni più 7,5 di motivi per cedere Patrick Dorgu al Manchester United. Gennaio è stato un mese straordinario per il Lecce, perché è riuscito a creare una plusvalenza straordinaria, forse anche inattesa nei mesi precedenti, che ha messo a posto i conti per diverso tempo. La cessione record che ha messo a posto i conti per qualche tempo.

Sull'operazione Saverio Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ai tempi ha risposto così. "Più volte abbiamo detto che Dorgu non sarebbe partito a gennaio. Poi è arrivato il Manchester United, che si è fatto sentire con noi e con l’entourage del ragazzo ricevendo da noi una risposta ufficiale in cui dicevamo che non avevamo intenzione di lasciar partire Dorgu a gennaio. E non parlando di cifre, non chiedendo rilanci. Questo, anziché stoppare lo United, ha sortito l’effetto opposto. Il Manchester ha così insistito, noi abbiamo chiesto più volte di rinviare il tutto in estate, promettendo anche al giovane che non avrebbe perso l’opportunità. Anche per noi era uno step storico, solo volevamo farlo a luglio".

Difficile dire di no a certe proposte. Dorgu da quando è arrivato ha fatto discretamente, compatibilmente con i problemi tecnici del club. Difficile dire se è stata la scelta giusta, visto che molti club - dal Tottenham al Chelsea, ma anche il Milan - lo avevano seguito per tempo. Oggi Patrick Dorgu compie 21 anni.

