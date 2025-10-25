Ange-Yoan Bonny, venticinque milioni per il nuovo attaccante dell'Inter. Già tre gol

Un inizio più che discreto. Quello di Ange-Yoan Bonny all'Inter non poteva essere migliore. Già tre reti ma la sensazione che si sia già immerso in una realtà difficile come quella nerazzurra, seppur una giovane età e arrivi dal Parma, senza avere già giocato in realtà blasonate. Lo Stoccarda aveva offerto 30 milioni di euro, ma lui ha deciso di restare in Italia per vestire la maglia meneghina.

Nei giorni scorsi Marco Simone, suo ex allenatore allo Chateauroux, ne ha parlato. "Ho un ricordo molto chiaro di Bonny soprattutto per le sue qualità tecniche e fisiche come giocatore. Ho deciso di farlo giocare subito: credo avesse 15 o 16 anni. Tra l’altro, ha segnato il suo primo gol ufficiale da professionista proprio con me, a Châteauroux. Per il tempo che ho potuto averlo a disposizione, prima che partisse da Châteauroux, l’ho sempre fatto giocare, perché, seppur così giovane, era evidentemente più forte di tutti gli attaccanti a disposizione. Naturalmente, il club ha cercato di trattenerlo, ma giustamente lui ha deciso di partire".

Quattro anni, 117 partite e 15 gol dopo firma con l'Inter, con Christian Chivu che lo aveva appena avuto in ducale e che ha avallato il suo acquisto per circa 25 milioni di euro. Oggi Ange-Yoan Bonny compie 22 anni.