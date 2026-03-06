Van der Sar fa discutere: "Onana portiere 'top class', Maignan e Sommer no"
Quali sono, nel calcio di oggi, i migliori portieri del mondo ancora in attività? L'ex portiere di Juventus, Manchester United e della Nazionale olandese, Edwin Van der Sarr, ha fatto la sua personalissima suddivisione fra alcuni dei migliori interpreti del ruolo. Nel corso di una intervista rilasciata ad ESPN Uk infatti, ha risposto "sì" o "no" riguardo all'inclusione dei portieri che il giornalista nominava fra i giocatori "top class" mondiali.
I portieri 'top class' di Van der Sar
Rientrano in questa categoria, secondo Van Der Sar, alcuni calciatori identificati dai più come i numeri uno, fra i quali l'ex estremo difensore rossonero Gianluigi Donnarumma (oggi al Manchester City), ma anche Alisson Becker, Thiebaut Courtois, Manuel Neuer. Non solo: anche l'ex Inter André Onana riceve il suo "sì", così come Dibu Martinez (ma solo se si parla del rendimento con la Nazionale argentina, in questo caso).
I portieri esclusi da Van der Sarr
Fra i giocatori invece "bocciati", ovvero che non fanno parte secondo lui dei portieri "top class", ci sono anche i numeri uno di Inter e Milan, Yann Sommer e Mike Maignan. Oltre a loro, rimandati fra i giocatori che non appartengono all'elite mondiale pure l'italiano Guglielmo Vicario, così come i vari David Raya, Jan Oblak, Marc-André Ter Stegen, Nick Pope, Jordan Pickfort, Robert Sanchez.