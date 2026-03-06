Brocchi e la paura di Stam: "Buttò Inzaghi nella cesta dei panni dicendo: 'Hai rotto le p***e'"

L'ex centrocampista del Milan ed oggi allenatore, Christian Brocchi, nel corso di un intervento al podcast di Rompipallone ha parlato di alcuni ricordi che lo legano al club rossonero.

Simpatico il racconto riguardante all'ex difensore olandese Jaap Stam: "Lo guardavi e pensavi: 'Aiuto, questo è meglio lasciarlo stare'. Lui aveva sempre un'espressione dura, anche se in realtà fuori dal campo è una persona meravigliosa. E anche lui sapeva scherzare, seppur a modo suo. Un esempio? Pippo Inzaghi aveva paura di lui e voleva farselo amico, così lo prendeva un po' in giro, rideva e scherzava con lui. Così Stam una volta lo preso e l'ha buttato nella cesta dei panni, dicendogli: 'Mi hai rotto le palle, adesso vai là dentro"".

Poi riguardo alla finale di Champions vinta dal Milan contro il Liverpool: "Atene 2007 è il calcio, la bellezza di questo sport che ti dà sempre una seconda possibilità. Nel 2005 successe qualcosa di inspiegabile. Noi avevamo una squadra fortissima, eravamo la squadra più forte e giocammo tra l'altro una finale perfetta. Nel 2007 giocammo meno bene e vincemmo. Prendendoci una rivincita incredibile. L'anno dopo anche una rivincita anche nel Mondiale per Club. La fortuna non esiste ma te la vai a cercare, noi ce la siamo andata a cercare perché quella sconfitta poteva creare mille problematiche. Galliani dice sempre che ha dovuto convincere Gattuso a rimanere al Milan perchè lui stava malissimo e voleva andare via, in molti pensavano si fosse chiuso un ciclo. Noi siamo ripartiti con l'amicizia, col gruppo, con la cosa di dire siamo talmente forti che ce l'andiamo a riprendere. E siamo ripartiti forte, con quell'unione"