Napoli, Spinazzola al 45': "Devo scambiarmi con Alisson, dobbiamo continuare così"
TUTTO mercato WEB
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervista flash prima del secondo tempo col Torino: "Alisson Santos tende anche lui ad allargarsi, mi devo scambiare con lui andando dentro al campo che non è la mia qualità migliore per permettergli di andare all'uno contro uno. Dobbiamo continuare così per vincere la partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"