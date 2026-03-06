Sal Da Vinci, il gol da fuori di Alisson e gli applausi per De Bruyne: Napoli-Torino 1-0 al 45'
Dopo aver festeggiato il cantante-tifoso Sal Da Vinci, il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. A decidere fin qui la gara è la rete realizzata al 7’ da Alisson Santos, al secondo gol consecutivo in casa: il talento brasiliano si accentra dalla sinistra e da fuori area sorprende Paleari sul primo palo con un bel rasoterra. In avvio la squadra di Antonio Conte si era già resa pericolosa al 4’ con Politano, il cui tiro dal limite era stato bloccato dal portiere granata, mentre al 6’ lo stesso Politano aveva messo in mezzo un pallone insidioso verso Hojlund, anticipato dall’intervento difensivo di Ismajli.
Il Torino prova a reagire dopo lo svantaggio costruendo alcune opportunità soprattutto con Vlasic e Zapata. Il numero 10 ospite si rende pericoloso all’11’ con una conclusione dal limite bloccata da Milinkovic-Savic e torna a impegnare il portiere azzurro al 16’ con una volée sugli sviluppi di calcio d’angolo, che costringe l’estremo difensore a rifugiarsi nuovamente in corner. Al 15’ anche Zapata prova a farsi vedere dopo un’azione sviluppata da Gineitis, ma il suo tentativo viene murato dalla difesa del Napoli che si salva poi sul successivo inserimento di Vlasic.
Sul fronte opposto doppia occasione per Hojlund, che ci prova al 25’ con un diagonale di sinistro che termina a lato dopo l’assist di Vergara, mentre al 34’ manda alto di testa sopra la traversa su cross di Politano. Il Toro di D'Aversa prova a ripartire, ma senza trovare varchi nella retroguardia azzurra. Applausi del Maradona anche per Kevin De Bruyne, mandato a scaldarsi al 39’ da mister Conte dopo mesi di assenza per infortunio. Napoli avanti all’intervallo, occhio a Vergara che esce zoppicando.