Napoli, problemi alla pianta del piede per Vergara. Dopo quasi 4 mesi torna Anguissa
TUTTO mercato WEB
Il Napoli perde Antonio Vergara al termine del primo tempo della gara al Maradona contro il Torino, posticipo della 28^ giornata che i partenopei stanno conducendo per 1-0 grazie alla seconda rete consecutiva tra le mura amiche del brasiliano Alisson Santos, realizzata dopo 7 minuti.
Il classe 2003 ha accusato un problema alla pianta del piede e per questo il suo allenatore Antonio Conte ha preferito lasciarlo in panchina al termine dei primi 45 minuti. Al suo posto è entrato Frank Zambo Anguissa, che torna a calcare i campi della Serie A dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"