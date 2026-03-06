Cardinale accompagna il Milan al derby. Napoli avanti al Maradona: le top news delle 22:00

È sempre più il Milan di Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird aveva dato segnali inconfutabili riguardo alla volontà di essere maggiormente vicino alla squadra di Massimiliano Allegri. Già nelle scorse settimane aveva iniziato ad abituare tutti alla sua presenza al fianco dei giocatori, oltre che liberarsi fuori dal campo dai vincoli con Elliott. Come raccolto da TMW, per domani è prevista la visita alla squadra per dare la carica a Leao e compagni alla vigilia del derby contro l'Inter. Derby nel quale sarà poi presente per dare il suo sostegno. Si tratterà, in tal caso, della terza visita in meno di 50 giorni dopo i blitz di gennaio e metà febbraio (tra Milanello e la Lega).

Paulo Dybala ha appena lasciato Villa Stuart. Dopo essersi sottoposto all'intervento al ginocchio del professor Mariani, il talento argentino in serata ha salutato la struttura senza rilasciare dichiarazioni. La Joya, come si nota dalle immagini realizzate dall'inviato di TMW, non ha dovuto utilizzare stampelle. Adesso dovrà affrontare un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, con il rientro in campo che sarà dunque previsto per la metà di aprile, a poche settimane dalla fine della stagione.

È stato un Maradona infuocato, quello che ha accompagnato la performance live di Sal Da Vinci pochi minuti prima della sfida col Torino, valida per il 28° turno di Serie A. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo ha cantato "Per sempre sì", facendo ballare l'intero stadio, per poi gridare: "Forza Napoli". Dopo, un meritato giro di campo per ricevere ancor più da vicino l'affetto della sua gente.

Dopo aver festeggiato il cantante tifoso Sal Da Vinci, il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. A decidere fin qui la gara è la rete realizzata al 7’ da Alisson Santos: il talento brasiliano si accentra dalla sinistra e da fuori area sorprende Paleari sul primo palo con un rasoterra.