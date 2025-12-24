Le ultime sul Cagliari: Borrelli parzialmente con la squadra, personalizzato per Ze Pedro
TUTTO mercato WEB
Vigilia di Natale al CRAI Sport Center per il Cagliari di mister Pisacane. Il calendario - si legge nel report ufficiale del club sardo - non concede soste, prosegue spedita la preparazione alla gara contro il Torino in programma sabato 27, anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A.
La seduta di questa mattina è cominciata in palestra con dei lavori di forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo per delle esercitazioni sull’uno contro uno; a chiudere, una partita giocata su spazi ridotti. Gennaro Borrelli ha lavorato parzialmente con la squadra, personalizzato per Zé Pedro.
Domani, giovedì 25 dicembre, nuovo allenamento in programma al mattino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile