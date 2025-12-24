Le ultime sul Cagliari: Borrelli parzialmente con la squadra, personalizzato per Ze Pedro

Vigilia di Natale al CRAI Sport Center per il Cagliari di mister Pisacane. Il calendario - si legge nel report ufficiale del club sardo - non concede soste, prosegue spedita la preparazione alla gara contro il Torino in programma sabato 27, anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A.

La seduta di questa mattina è cominciata in palestra con dei lavori di forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo per delle esercitazioni sull’uno contro uno; a chiudere, una partita giocata su spazi ridotti. Gennaro Borrelli ha lavorato parzialmente con la squadra, personalizzato per Zé Pedro.

Domani, giovedì 25 dicembre, nuovo allenamento in programma al mattino.