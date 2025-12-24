Foggia, spunta l'ipotesi Ercolani: il difensore della Pianese nel mirino per gennaio
Il Foggia guarda al mercato di gennaio per rinforzare la difesa e rilancia un'idea suggestiva: il ritorno di Luca Ercolani. Secondo quanto riportato da AntennaSud, il difensore attualmente in forza alla Pianese sarebbe finito nel mirino della dirigenza rossonera come possibile rinforzo per la seconda parte di stagione.
Ercolani, che ha collezionato 13 presenze in questa stagione con la squadra toscana, rappresenterebbe una soluzione ideale per il Foggia: da un lato garantirebbe la conoscenza dell'ambiente, dall'altro risponderebbe alla necessità concreta di puntellare il reparto arretrato in chiave salvezza.
L'operazione, se dovesse concretizzarsi, avrebbe il doppio vantaggio di inserire in rosa un giocatore già ambientato nella piazza e un elemento di esperienza nella categoria. Con la sessione di trasferimenti alle porte, la società pugliese valuta attentamente il profilo del difensore per provare a dare una svolta alla seconda metà di campionato.