Scontri Empoli-Roma: scattano 18 DASPO per i tifosi azzurri. La solidarietà del Bayern

Arriva la stretta della Questura di Firenze in merito ai disordini avvenuti lo scorso marzo al termine della sfida di Serie A tra Empoli e Roma. Le autorità hanno ufficializzato l'emissione di 18 DASPO nei confronti di altrettanti sostenitori empolesi, ritenuti responsabili di tensioni e scontri avvenuti nei pressi dello stadio Castellani.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini condotte dalla DIGOS, i tafferugli sono scoppiati quando un gruppo di tifosi giallorossi, diretti verso la FI-PI-LI, si è distaccato dal corteo ufficiale passando davanti a un locale abitualmente frequentato dalla tifoseria locale. Il lancio di una bottiglia contro i mezzi dei sostenitori capitolini ha innescato una reazione a catena, sfociata in momenti di forte tensione.

Indagini e provvedimenti

Il lavoro della Divisione Anticrimine, durato mesi, ha permesso di incrociare i dati delle prime identificazioni effettuate sul posto con ulteriori accertamenti, portando al numero finale di 18 provvedimenti. Per i soggetti coinvolti scatta dunque il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Solidarietà internazionale

La notizia ha superato i confini nazionali, trovando eco anche in Germania. Gli ultras del Bayern Monaco, legati da uno storico gemellaggio con la piazza empolese, hanno manifestato la loro vicinanza ai tifosi colpiti dal provvedimento esponendo uno striscione di incoraggiamento durante l'ultimo turno: "Ultras Empoli non mollate… Tanto tornano!".