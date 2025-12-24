"Scontro diretto molto particolare". Apolloni anticipa la prossima gara tra Parma e Fiorentina

"Uno scontro diretto molto particolare, perché se per il Parma poteva essere una cosa normale, per la Fiorentina non lo è. Hanno entrambe bisogno di punti per restare attaccate al carro della salvezza". Parla così Luigi Apolloni, simbolo dei ducali degli anni Novanta che è stato ospite di Radio FirenzeViola nella giornata di oggi.

Cosa manca alla difesa viola? Sacrificherebbe qualcuno?

"L'importante è prendere giocatori abituati a questo tipo di campionati. Serve gente abituata a lottare, perché questa squadra si è ritrovata coinvolta nella bassa classifica rispetto a ciò che si attendeva in estate. In questo momento la Fiorentina deve pensare esclusivamente a salvarsi".

Aggiunge poi sull'arrivo di Paratici in società: "Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia, sarà un'ottima notizia. Dovrà dare una linea guida per una squadra che deve esclusivamente salvarsi, senza pensare alla zona UEFA o altre cose: il campionato della Fiorentina è questo qui".

