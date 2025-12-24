Luis Alberto: "Tornerei alla Lazio, ma solo se mi chiamasse Sarri. Inzaghi-Inter? Mai sentito"

Luis Alberto non è mai stato un giocatore banale in campo e non si è dimostrato tale neanche durante l'intervista realizzata con Fanpage. Il centrocampista spagnolo, oggi all'Al Duhail, ha infatti parlato in maniera approfondita con la testata online, toccando vari aspetti riguardanti sé stesso come calciatore e come uomo.

Tra le domande che sono state sottoposte a Luis Alberto, anche temi di mercato riguardanti lui negli ultimi anni. O in prospettiva, come per esempio l'idea di un possibile ritorno alla Lazio, magari con Sergej Milinkovic-Savic. Ne parla così lo spagnolo: "Tornerei, ma solo se mi chiama Sarri. La vedo difficile tornare però, per me e Milinkovic-Savic, dopo il nostro addio. Ma non si sa mai". Gli è stato chiesto anche se Simone Inzaghi lo avesse mai cercato per l'Inter: "Non mi ha mai chiamato".

Quindi lo stesso Luis Alberto ha avuto modo di spiegare come sia maturato il suo trasferimento all'Al Duhail nell'estate del 2024: "Mi volevano già l'anno prima, ma fu Sarri a dire di no. E io gli dissi che sarei rimasto lì per lui. Poi però è andato via e per me non aveva più senso restare. Qui è un'altra vita, siamo felici, credo sia stata la scelta giusta".

